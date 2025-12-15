Yeni GTA 6 Sızıntısı Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6, uzun bir zamandan beri (12 yıldan daha uzun bir süredir) büyük bir merakla bekleniyor ancak oyun tam olarak iki kez ertelendi. Her erteleme, oyuncuları daha da sabırsız hâle getirdi. Şimdiye kadar toplamda iki fragman yayınlandı ve bu görüntüler, oyuna çok kapsamlı bir bakış atma fırsatı sundu.

Tüm bu fragmanlara rağmen oyunla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Oyuncuların oyunla ilgili en çok merak ettiği konuların başında oyuncuları tam olarak nasıl manzaraların beklediği yer alıyor. Yeni ortaya çıkan bir ekran görüntü ise bu önemli sorunun yanıtını ortaya çıkarmış olabilir.

GTA 6'dan Yeni Bir Görüntü Paylaşıldı

Infinity Gamer isimli bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni bir gönderide Grand Theft Auto 6'nın oyuncuları hangi manzaralar ve ne kadar gerçekçilikle karşılayacağına dair fikir edinmeye yardımcı olan bir ekran görüntüsüne yer verildi. Ekran görüntüsünün sol üst kısmında VRAM'in yetersiz kaldığına dair bir uyarının yer aldığı görülüyor ve bu uyarıya diğer uygulamaların kapatılması ya da grafik ayarlarının düşürülmesi yönünde bir tavsiye eşlik ediyor.

Görüntünün alt kısmında çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu, oyunun hata ayıklama modunda görüntülendiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Görselin odağında ise kayalık ve dalgaların ortasında bir yol bulunuyor. Sol tarafta ise GTA 6'yı tam olarak yansıtmayı başaran palmiye ağaçları yer alıyor.

Bu ekran görüntüsü, Grand Theft Auto VI'nın genel olarak bir hayli gerçekçi görüneceğini gösteriyor. Yine de burada bir parantez açmak gerekiyor. Bu görsel ile ilgili yapay zeka şüpheleri mevcut. Görselde yer alan yolun başında düşük çözünürlüğün de etkisiyle bazı hatalar görülüyor. En azından oyuncuların düşüncesi bu şekilde fakat bunu belirtmeden önce üst kısımdaki VRAM uyarısını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Oyunlar eğer yeterince kaynak kullanamazsa oyundaki dokuların yüklenmesinde birtakım sorunlar meydana gelebilir. Bu da yoldaki bozulmuş yüzey gibi sorunlarla sonuçlanabilir. Ayrıca modellerde de hatalı birleşmeler ve beklenmedik kesikler de olabilir. Yapay zeka dedektörleri tarafından algılanamayacak kadar profesyonel bir şekilde düzenlenmediyse görüntünün gerçek olması muhtemel.