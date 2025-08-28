Ukrayna'daki Bayraktar Fabrikasına Roket İsabet Etti!

2022’de başlayan Rusya–Ukrayna savaşı tüm yıkıcılığıyla sürüyor. Her iki ülke de ağır kayıplar vermesine rağmen çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’de geceyi aydınlatan patlamalar kenti alarma geçirdi. Sirenlerin yankılandığı saatlerde stratejik bir tesisin vurulduğu ortaya çıktı. Gelen bilgiler, hedef alınan yerin Bayraktar insansız hava araçlarının üretileceği fabrika olduğunu doğruladı.

Kiev’de Bayraktar Fabrikasına Yeniden Saldırı

Ukrayna’nın başkenti Kiev bu gece yoğun bir hava saldırısına sahne oldu. Ülkenin Batısındaki şehirlerden Lviv'in Belediye Meclisi üyesi İgor Zinkevich’in aktardığı bilgilere göre Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarının üretileceği fabrikaya iki füze isabet etti. Bu saldırı son altı ay içerisinde söz konusu tesise yönelik dördüncü saldırı olarak kayda geçti.

Zinkevich, fabrikanın henüz faaliyete geçmediğini ancak üretim kapasitesinin büyük oranda hazırlandığını belirtti. Ona göre şirket tüm zorluklara rağmen milyonlarca dolar yatırım yaparak tesisin altyapısını oluşturmuş, personelin eğitimini tamamlamış ve üretim için son hazırlıklarını sürdürüyordu. Ancak gece yaşanan saldırı, ciddi hasarlara yol açtı ve fabrikanın faaliyete geçişini belirsiz bir süre erteledi.

Ayrıca Avrupa Birliği Misyonu’nun binası ile Birleşik Krallık'a ait kuruluşlardan British Council ofisi de saldırıların hedefleri arasında yer aldı.

