Ukraynalı Hackerlar, Rus İnternet Sağlayıcısını Neredeyse Yok Etti

St. Petersburg merkezli Nodex adlı bölgesel internet sağlayıcısı, Ukraynalı bir hacker grubu tarafından hedef alındı. Şirket, Rus sosyal medya platformu VK'da yaptığı açıklamada saldırının ardından ağlarının tamamen yok edildiğini ve sistemi çevrimdışı yedeklerden yeniden çalıştırmaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Saldırı üstlenen grup Ukrainian Cyber Alliance oldu. Söylediklerine göre Nodex'in sistemlerini tamamen yağmalayıp geride hiçbir yedek bırakmadan her şeyi sildiler. Ayrıca iç sistemlere de erişim sağladıklarına dair kanıtların ekran görüntüsünü paylaştılar.

Dijital Kanatta da Ciddi Bir Mücadele Var

Yerel kaynakların haberine göre Nodex, Çarşamba akşamından bu yana halen çevrimdışı durumda. Siber saldırılar epey zamandır Kuzey Kore ve Rusya gibi ülkelerin, altyapıları sabote ederek ekonomik kaynak elde etmesini sağlıyordu.

Şimdi Ukrayna, dijital cephede bu duruma karşılık vermeye başladı.

Örneğin, Ukrayna kısa süre önce bir Rus askeri generalini patlayıcı yüklü bir elektrikli scooter kullanarak hedef almıştı.

Rusya İnternette "Bağımsız Olmak" İstiyor

Bu saldırı, Rusya’nın küresel internetten tamamen koparak kendi kontrol ettiği bir ağ oluşturma çabalarıyla aynı döneme denk geldi.

2024'te Roskomnadzor adlı federal internet düzenleyici kurum, ülkedeki bazı bölgelerde küresel internet erişimini bir günlüğüne kapatmış ve özellikle Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde VPN bağlantılarını engellemişti.

Kremlin'in hedefi, Ukrayna'yla devam eden savaş esnasında vatandaşların eline geçen bilgileri çok sıkı şekilde kontrol etmek. Söz konusu savaşı "özel operasyon" haricinde başka bir şekilde tanımlamaya kalkışmak bile ağır ceza sebebi.

YouTube gibi platformlar Rusya’da erişilebilir olsa da sık sık yavaşlamalar ve kesintiler yaşanıyor. Eleştirmenler, hükümetin bu platformları bilinçli olarak yavaşlattığını ve bazı içeriklerin izlenmesini engellemeye çalıştığını söylüyor. Şayet hacker saldırıları sürerse kontrollerini yitirebilirler.