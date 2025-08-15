Çift Ekran ve 21.200 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Armor 29 Ultra Tanıtıldı

Ulefone, yeni amiral gemisi Armor 29 Ultra'yı tanıttı. MediaTek Dimensity 9300+ işlemci ve 21.200 mAh dev bataryasıyla dikkat çeken telefonun en dikkat çekici yanı ise özellikleri değil fiyatı oldu. Lansman dönemine özel 849 dolar (34 bin 800 TL) fiyat etiketiyle satışa çıkan Armor 29 Ultra'nın normal fiyatı 1.699 dolar (69 bin 500 TL).

Ulefone Armor 29 Ultra Özellikleri

İşlemci ve Performans

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+ (4nm)

MediaTek Dimensity 9300+ (4nm) GPU: Immortalis-G720

Immortalis-G720 RAM: 16GB LPDDR5X

16GB LPDDR5X Depolama: 1TB UFS 4.0

Ekran

Ana Ekran: 6.67 inç AMOLED

6.67 inç AMOLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Parlaklık: 900 nit (normal), 2200 nit (tepe)

900 nit (normal), 2200 nit (tepe) İkinci Ekran: 1.04 inç AMOLED dokunmatik

Kamera Sistemi

Ana Kamera: 50MP Sony IMX989 (1 inç sensör)

50MP Sony IMX989 (1 inç sensör) Gece Görüş: 64MP OMNIVISION OV64B + 4 kızılötesi LED

64MP OMNIVISION OV64B + 4 kızılötesi LED Ultra Geniş Açı: 50MP (117.3°, makro desteği)

50MP (117.3°, makro desteği) Ön Kamera: 50MP

Batarya ve Şarj

Kapasite: 21.200 mAh

21.200 mAh Hızlı Şarj: 120W flash şarj

120W flash şarj Ters Şarj: 10W

Dayanıklılık

Sertifikalar: IP68/IP69K, MIL-STD-810H

IP68/IP69K, MIL-STD-810H Su Dayanımı: 1.5 metre derinlik, 30 dakika

1.5 metre derinlik, 30 dakika Düşme Dayanımı: 1.5 metre

1.5 metre Toz Koruması: Tam korumalı

Özel Özellikler

LED Işık: 1000 lümen (570 LED, 5W)

1000 lümen (570 LED, 5W) Uyarı Işığı: Kırmızı/mavi acil durum ışıkları

Kırmızı/mavi acil durum ışıkları uSmart Konektör: Endoskop ve mikroskop bağlantısı

Endoskop ve mikroskop bağlantısı AI Motor: Donanımsal yapay zeka desteği

Donanımsal yapay zeka desteği İşletim Sistemi: Android 15

Genellikle fiyat/performans odaklı telefoonlarla adından söz ettiren Ulefone, Armor 29 Ultra ile bu durumu değiştiriyor. Cihaz, gücünü MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 9300+ isimli işlemciden alıyor. 3.4GHz Cortex-X4 çekirdekleriyle yüzde 40 performans artışı sağlayan bu yonga seti daha önce vivo X200 FE veRedmi K70 Ultra gibi modellerde karşımıza çıkmıştı.

İdeal oyun performansı için ise Immortalis-G720 GPU yine bu telefonda yer alıyor. Ulefone Armor 29 Ultra, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ile geliyor. Üstelik buna sanal RAM özelliği dahil değil. Yani RAM ve depolama konusunda da amiral gemisi standartlarının fazlasıyla yakalandığını söylemek mümkün.

Bu durum ekran tarafında da kendini gösteriyor. 6.67 inç büyüklüğündeki bu AMOLED panel, 120Hz yenileme hızına ve 2200 nit maksimum parlaklığa sahip. Üstelik Ulefone Armor 29 Ultra'daki tek ekran bu değil. Telefonun arkasında bildirimler için 1.04 inç boyutundaki ikinci AMOLED ekran bulunuyor. Her iki ekran da Always On Display özelliğini destekliyor.

Ulefone Armor 29 Ultra'nın kamera özellikleri ise oldukça iddialı. Telefonda Sony'nin 50 megapiksel 1 inç sensörü IMX989 kullanılıyor. Adeta profesyonel kalitede çekim yapabilen bu kamera 8K video kaydı bile yapabiliyor. Elbette ki her Ulefone modelinde olduğu gibi gece görüş kamerası da bu modelde mevcut.

64 megapiksel çözünürlüğündeki gece görüş kamerasına NightElf 3.0 teknolojisi ve dört kızılötesi LED eşlik ediyor. Bu sayede gece çekimlerinde bile detayları net bir şekilde yakalayabiliyor. 50 megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş açı kamerası ise çift görev üstleniyor. 117 derecelik geniş açı ve makro fotoğraflar bu kamera ile çekiliyor.

Ön tarafta ise 50 megapiksel kamera mevcut. Ulefone Armor 29 Ultra'nın en dikkat çekici özelliği ise kuşkusuz 21.200 mAh kapasiteli bataryası. cihazın da kalınlığını önemli ölçüde artıran bu batarya 120 W flash şarj teknolojisini destekliyor. Sadece 10 dakikada yüzde şarj ediliyor. Aynı zamanda 10 W ters şarj özelliğiyle diğer cihazları da şarj edebiliyor.

Dayanıklılık konusunda IP68/IP69K sertifikası ve MIL-STD-810H askeri standardına sahip olan Armor 29 Ultra, en sert darbelere karşı bile dayanıklı.1.5 metre derinlikte 30 dakika dayanabilen telefon toz ve su geçirmez.

Arka tarafta 1000 lümen parlaklığa ulaşan LED ışık bulunuyor. Kamp feneri işlevi gören bu ışık, acil durumlarda kırmızı-mavi uyarı ışığına dönüşebiliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu telefonun fiyatı 1.699 dolar yani yaklaşık 69 bin 500 TL. Ancak lansmana özel 849 dolar 34 bin 800 TL'ye satın alınabiliyor.