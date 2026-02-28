Bu Telefonun Kamerası Yerinden Çıkabiliyor! Geri Sayım Başladı

Hiç akıllı telefonunuzdaki kamerayı yerinden çıkarıp kullanmayı düşündünüz mü? Muhtemelen bunun mümkün olmadığını çünkü kameraların telefona sabit şekilde yerleştirildiğini fark etmişsinizdir. Şimdi Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, bunu mümkün kılmaya hazırlanıyor.

Yüksek kapasiteli bataryalı ve dayanıklı tasarımlı telefonlarıyla tanınan şirket, RugOne Xsnap 7 Pro adlı yeni modeli için geri sayımı başlattı. Söz konusu mobil cihaz, çıkarabilir bir kameraya sahip olmasıyla dikkat çekecek. İşte ayrıntılar...

Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro İçin Tanıtım Tarihi Netleşti

Ulefone, bugün yaptığı açıklamayla 2 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) RugOne Xsnap 7 Pro modelini tanıtacağını açıkladı. Etkinlik sırasında pek çok yeni cihaz tanıtılacak olsa da en dikkat çekenler arasında bu telefon da yer alacak gibi görünüyor.

Paylaşılan bilgilere göre RugOne Xsnap 7 Pro, telefondan ayrılabilen bir kamerayla gelecek. 4K video kaydı yapabilecek bu kameranın telefonda ek bir ikinci kamera mı olacağı yoksa doğrudan ana kameranın mı çıkarılabilir şekilde olacağı henüz net değil. Ancak kameranın telefona manyetik bağlantı ile tutunacağı belirtiliyor. Cihazdan ayrıldığında ise kask veya bisiklete takılarak kullanılabilecek.

Peki kamera telefondan ayrıldığında enerjisini nereden alacak? Kamera, yaklaşık başparmak boyutunda olacak. Buna göre içerisinde küçük bir bataryaya sahip olabilir. Bu bataryanın ne kadar kullanım süresi sunacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak boyutu göz önüne alındığında uzun süreli kullanım sunması pek olası görünmüyor. Hatta bu süre yarım saatten bile az olabilir.

Bu arada kamera telefondan çıkarıldıktan sonra çekim yaparken görüntünün ekrandan izlenebileceğini de söyleyelim.

Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro Özellikleri Neler Olacak?

İddialara göre Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro, 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 1.5K çözünürlük sunacak bu panel, 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Cihazın kalbindeyse MediaTek imzalı Dimensity 8400 5G işlemci yer alacak. Buna 9.000 mAh batarya eşlik edecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ulefone RugOne Xsnap 7 Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.