Bu Akıllı Yüzük Evlilik Uzatır! Efsane Özellik Kazandı

Akıllı yüzükler her geçen gün daha da geliştirildi. Bugün gelinen noktada sağlık takibi konusunda inanılmaz bir asistana dönüşen pek çok yüzük bulunuyor. Ultrahuman Ring Air'in yeni kazandığı özellik ise bütün bu cihazlardan çok daha önemli bir avantaja sahip olmasını sağladı.

Ultrahuman Ring Air, Horlamaları Tespit Edebiliyor

Ultrahuman Ring Air, genel solunum sağlığının yanı sıra horlamaları da takip etme özelliğine kavuştu. Şirket, gelişmiş biyometrik sensörler ve yapay zeka algoritmaları ile donatılan bu sistemin kullanıcıları uyurken nefes alışverişlerini çok detaylı bir şekilde takip ederek gece boyunca takip ederek solunum kalitesini derinlemesine ele alıyor.

Cihaz sadece horlayıp horlamadığınızı söylemekle sınırlı kalmıyor. Bu sorunu daha iyi anlamanız ve çözmeniz için uykunuzun her anını detaylı şekilde değerlendiriyor. Gece boyunca ne kadar hareket ettiğinizi, uykunuzun hangi aralıklarla bölündüğünü ve dinlenme sırasındaki kalp atış hızını tek tek inceliyor. Daha sonra bütün bu verileri göz önünde bulundurarak uyku kalitesini bir bütün olarak görmenize olanak tanıyan bir sağlık raporu sağlıyor.

Akıllı yüzük yalnızca horlamayı değil, bununla birlikte gece boyunca kaç kez öksürdüğünüzü ya da nefes alışverişinizin ne zaman düzensiz hâle geldiğini de en ince ayrıntısına kadar size gösterebiliyor. Cihazın en dikkat çekici kısmı ise toplanan bu verileri size özel sağlık rehberine dönüştürmesi ile ortaya çıkıyor. Örneğin burun bandı taktığınızda ya da uyku pozisyonunuzu değiştirdiğinizde bunların işe yarayıp yaramadığını doğrudan görebiliyorsunuz.

Bu yeni sağlık özelliklerine erişmek içinse aylık ve yıllık olmak üzere iki farklı abonelik planından birini tercih etmek gerekiyor. Aylık 4 dolar (171 TL) ya da yıllık 40 dolar (bin 712 TL) karşılığında bu sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün hâle geliyor.