330Hz Ekranlı Monitör Tanıtıldı! 5K Çözünürlük ve Dahası

Acer, CES 2026 fuarında Nitro XV270X P isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı sunuyor. Oyun odaklı bir monitör olan Nitro XV270X P, 0,5 ms tepki süresi dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Acer Nitro XV270X P Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.880 x 5.120 piksel

2.880 x 5.120 piksel Ekran Tepki Süresi: 0,5 ms

0,5 ms Ekran Yenileme Hızı: 5K çözünürlükte 165 Hz, QHD çözünürlükte 330Hz

5K çözünürlükte 165 Hz, QHD çözünürlükte 330Hz Ekran Parlaklığı: 400 nit (HDR400)

400 nit (HDR400) Renk Gamutu: %95 DCI-P3

%95 DCI-P3 Kontrast Oranı: 100.000.000:1

100.000.000:1 AMD FreeSync Premium: Destekliyor.

Destekliyor. Portlar: İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı

Acer'ın CES 2026 fuarında tanıttığı Nitro XV270X P'nin ekranı 27 inç büyüklüğüne sahip. Monitör, 2.880 x 5.120 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuyor. Oyun monitörü, QHD çözünürlükte 330Hz ve 5K çözünürlükte 165Hz yenileme hızı sunan iki farklı modla birlikte geliyor. Oyuncular bu modlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

AMD FreeSync Premium, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızını senkronize ederek ekran yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde ediliyor. Düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde ise özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaja sahip olunuyor.

Yüzde 95 oranında DCI-P3 renk gamı kapsamasıyla öne çıkan monitör, 100.000.000:1 kontrast oranı sunuyor. Monitörün portları arasında İki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet ses çıkışı yer alıyor. Nitro XV270X P'de 2W gücüdne iki adet dahili hoparlör de mevcut. Stand sayesinde monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor.

Acer Nitro XV270X P Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan Acer Nitro XV270X P için 799.99 dolar (34.435 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah renge sahip monitör, 2026 yılının ikinci çeyreğinde Kuzey Amerika ve Çin'de, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında satışa sunulacak.