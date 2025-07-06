At Yarışı ve Anime Severler Koşsun: Bu Absürt Kombo Steam'de Ücretsiz
"At yarışı ve anime nasıl aynı cümlenin içinde olabilir?" diye sorduracak aşırı keyifli, bir o kadar da yoğun düşünme gerektiren oyun Steam'de ücretsiz oldu.
Steam'de henüz yayınlanmış olmasına rağmen %95 oranında olumlu yoruma sahip Japon çıkması Umamusume: Pretty Derby ücretsiz oldu.
GTA 5 Yasağı Sona Erdi: 7 Sene Sonra Geri Dönüyor
Grand Theft Auto 5 hiç şüphesiz temasıyla ve içerikleriyle her yaştan kimsenin oynayamayacağı bir oyun. Bu sebeple bir ülkede 7 senedir yasaklı konumdaydı.
2016'dan bu yana bir anime ve manga serisi olarak hayatını sürdüren yapım, 2021 yılında mobil platformlarda oyun olarak çıkış yapmıştı. PC versiyonu ise 25 Haziran 2025'te Steam'deki yerini aldı. Oyun ilk duyulduğunda kulağa garip bir temaya sahipmiş gibi gelse de aslında çok eğlenceli ve taktiksel düşünerek kazanmanızı isteyen bir oyun. Grafikleri ve anime yapısıyla hem anime severlerin, hem de bahis tutkunlarının dikkatini çekebilecek bir yapım.
Steam Sayfasındaki Türkçe Yorumlar Güldürdü
YouTube üzerinden aratıldığında oyunla ilgili daha şimdiden pek çok içerik üretildiği görülüyor. Hatta bazıları, "Bu oyun hayatımı değiştirdi" üslubunu kullanarak başlık atmış. Oyunda sadece İngilizce dil desteği bulunmasına rağmen Türkiye'den kullanıcılar da bu oyun için güzel yorumlar bırakmışlar.
Steam'de yapılmış bazı Türkçe değerlendirmeler:
Anime kızı at yarışı oyunu denerim diye indirdim müptelası oldum. Devam ettirirlerse bir Football Manager potansiyeli görüyorum.
Beyninizi çalıştırmanız ve derin hesaplamalar yapmanız gerektiren şeyleri seviyorsanız oynayın.
Bu oyun hayatımı değiştirdi. Bu oyunu oynadıktan sonra ailemle aram düzeldi. Çok güzel bir deneyim. Suzukayı çok seviyorum.
Oyun, teması at yarışı ve anime kızları olduğu için ciddi gözükmeyebilir ama hayatımda oynadığım en kompleks mekaniklere sahip ve beyin yorucu oyunlardan biri.
Umamusume: Pretty Derby Sistem Gereksinimleri
Oyun için maksimum konfigürasyon gerekmiyor, zaten her bilgisayarın kaldırabileceği bir oyun. Minimum sistem gereksinimleri şöyle:
- İşlemci: Core i3-4360 / AMD A8-7650K
- Ekran Kartı: GeForce GTX 750Ti / Radeon R7 250X
- Bellek: 8 GB RAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 11 GB kullanılabilir alan