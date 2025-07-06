At Yarışı ve Anime Severler Koşsun: Bu Absürt Kombo Steam'de Ücretsiz

Steam'de henüz yayınlanmış olmasına rağmen %95 oranında olumlu yoruma sahip Japon çıkması Umamusume: Pretty Derby ücretsiz oldu.

2016'dan bu yana bir anime ve manga serisi olarak hayatını sürdüren yapım, 2021 yılında mobil platformlarda oyun olarak çıkış yapmıştı. PC versiyonu ise 25 Haziran 2025'te Steam'deki yerini aldı. Oyun ilk duyulduğunda kulağa garip bir temaya sahipmiş gibi gelse de aslında çok eğlenceli ve taktiksel düşünerek kazanmanızı isteyen bir oyun. Grafikleri ve anime yapısıyla hem anime severlerin, hem de bahis tutkunlarının dikkatini çekebilecek bir yapım.

Steam Sayfasındaki Türkçe Yorumlar Güldürdü

YouTube üzerinden aratıldığında oyunla ilgili daha şimdiden pek çok içerik üretildiği görülüyor. Hatta bazıları, "Bu oyun hayatımı değiştirdi" üslubunu kullanarak başlık atmış. Oyunda sadece İngilizce dil desteği bulunmasına rağmen Türkiye'den kullanıcılar da bu oyun için güzel yorumlar bırakmışlar.

Steam'de yapılmış bazı Türkçe değerlendirmeler:

Anime kızı at yarışı oyunu denerim diye indirdim müptelası oldum. Devam ettirirlerse bir Football Manager potansiyeli görüyorum.

Beyninizi çalıştırmanız ve derin hesaplamalar yapmanız gerektiren şeyleri seviyorsanız oynayın.

Bu oyun hayatımı değiştirdi. Bu oyunu oynadıktan sonra ailemle aram düzeldi. Çok güzel bir deneyim. Suzukayı çok seviyorum.

Oyun, teması at yarışı ve anime kızları olduğu için ciddi gözükmeyebilir ama hayatımda oynadığım en kompleks mekaniklere sahip ve beyin yorucu oyunlardan biri.

Umamusume: Pretty Derby Sistem Gereksinimleri

Oyun için maksimum konfigürasyon gerekmiyor, zaten her bilgisayarın kaldırabileceği bir oyun. Minimum sistem gereksinimleri şöyle: