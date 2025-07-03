1.274 TL Değerindeki İki Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor?

Figment ve Backpack Hero Ücretsiz Oldu

Epic Games, Figment ve Backpack'i bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 10 Temmuz 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Bedtime Digital Games tarafından geliştirilen Figment, macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyun, trafik kazası nedeniyle travma yaşayan bir kişinin zihninde geçiyor. Dusty ve Piper, zihnin kaybolmuş cesaretini geri kazandırmak için bir yolculuğa çıkıyor.

Etkileyici görselliğe ve müziklere sahip olan oyun atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Hem sanatsal yönü hem de özgün hikâyesiyle öne çıkan oyunda Türkçe alt yazı ve arayüz desteği de mevcut.

Jaspel tarafından geliştirilen Backpack Hero, en iyi roguelike oyunları arasında yer alıyor. 2023 yılında satışa sunulan oyunda sırt çantasındaki eşyaların yerleşimi, güçleri ve etkileşimlere doğrudan etki ediyor. Dolayısıyla eşyalar doğru yerlere yerleştirmek oldukça önemli.

76 Metacritic puanına sahip olan bu oyunda da Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor. Oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer aldığını belirtelim.

Figment ve Backpack Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyunların sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Figment Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 İşlemci : Intel Core i5 4670T 2.3 GHz / AMD FX 8370E 3.3 GHz

: Intel Core i5 4670T 2.3 GHz / AMD FX 8370E 3.3 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı : NVIDIA Geforce GTX 480 / NVIDIA GeForce GTX 580M / AMD Radeon R7-265

: NVIDIA Geforce GTX 480 / NVIDIA GeForce GTX 580M / AMD Radeon R7-265 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Backpack Minimum Sistem Gereksinimleri