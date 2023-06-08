United Havayolları Uçaklarına 4K Ekranlar ve Bluetooth Özelliği Geliyor

United Airlines, uçmayı daha konforlu hale getirmek için Panasonic Avionics ile bir anlaşma yaptı. Havayolu, belirli yeni Boeing 787 ve Airbus A321XLR uçaklarına yaklaşık 300.000 adet Panasonic Avionics'in Astrova uçak içi eğlence (IFE) ekranlarını kurduğunu duyurdu.

Getirilen bu yeni sistem, diğer birçok IFE sisteminden daha keskin görüntü kalite ve kontrast oranı vaat eden 4K OLED teknolojiye sahip koltuk arkası ekranları içeriyor.

Şirket, Astrova'nın en son bluetooth teknolojisi aracılığıyla yüksek doğrulukta 3D uzamsal ses sağlayabileceğini duyurdu. Astrova ayrıca telefonlarınızı ve tabletlerinizi 100 W DC güçle şarj edebilen USB-C bağlantı noktalarını da içerisinde bulunduruyor.

Panasonic Avionics, Uçak İçi Eğlence Ekranı Kuracak

Boeing 787 ve Airbus A321XLR uçakları United'ın uluslararası filosunun bir parçası, ancak havayolunun iç hat uçaklarını da Astrova IFE sistemleriyle donatacağı bildiriliyor.

Ekranlar, her koltuğa bir uçuş ekranı yerleştirmeyi amaçlayan United Next programı kapsamında kurulacak. United, birinci sınıf yolcuların 13 inçlik ekranlara, yolcuların ise 10 inçlik IFE ekranlara ekonomik olarak erişmesini sağlamayı planlıyor.

Şirketler yaptıkları duyuruda, anlaşmalarının United'ın önümüzdeki yıllarda Astrova ekranlarını yükseltmesine izin vereceğini söyledi. Uygulanan bu teknoloji hakkında açıklama yapan Panasonic Avionics, herhangi bir havayolu tarafından IFE ürününe şimdiye kadar yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.