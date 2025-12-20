Üniversite Daha Erken Bitirilebilecek! Büyük Düzenleme Yolda

YÖK (Yükseköğretim Kurulu), Türkiye'deki üniversitelerin şu ankinden daha hızlı bir şekilde bitirilmesine imkân tanıyan büyük bir düzenleme üzerinde çalışıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından duyurulan yeni eğitim modeline göre bu hem lisans hem ön lisans düzeyini kapsayan bir sistem olacak.

Üniversitelerin Eğitim Süresi Düşürülecek

CNN Türk'e önemli açıklamada bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelere yönelik yakın zamanda ortaya çıkan düzenlemeyi detaylandırdı. Özvar'a göre mevcut sistemde dört yıla yayılan lisans eğitimi, yeni sistemle birlikte üç yılda toplanacak. Bu düzenleme yalnızca lisans düzeyini değil, ön lisans programlarını da kapsayacak.

Ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler, yeni düzenleme sayesinde üniversiteyi bir buçuk yılda tamamlayabilecek. Bu model, akademik takvimde herhangi bir sıkıştırma olmadan uygulamaya geçirilecek. Öğrencilere ekstra ders yükü vermek yerine daha verimli bir yaklaşım benimsenecek. Böylece öğrenciler, vakit kaybetmeden iş hayatına atılabilecek.

Prof. Dr. Özvar, sistemin nasıl işleyeceği konusuna da açıklık getirdi. Yeni modelle birlikte üniversitelerde güz ve bahar dönemi, yerini üç dönemli bir sisteme bırakacak. Mevcut sistemde 14 hafta süren eğitim, 11 ila 12 haftaya düşürülecek. Bu yeni düzenlemede eğitime eylül ayında başlanacak ve temmuz ayına kadar kesintisiz olarak devam edilecek.

Yaz aylarının bir kısmı artık sadece yaz okulu için değil, kredili derslerin işlendiği, projelerin geliştirildiği, akademik takvimin vazgeçilmez bir parçası olan üçüncü dönem olarak kapsam dahiline alınacak. Böylece kampüsler de yılın büyük bir bölümünde aktif olarak kullanılarak zamandan tasarruf edilecek.

Yeni modelde kredi yükümlülüklerinde ve akademik yetkinliklerde hiçbir eksiklik meydana gelmeyecek. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) standartlarına bağlı kalınacak, dört yıllık lisans programından mezun olmak isteyen öğrenciler yine toplam 240 AKTS'yi tamamlamak zorunda olacak. Ön lisans öğrencileri için de 120 AKTS şartı geçerliliğini korumaya devam edecek. Genel eğitim seviyesinden herhangi bir ödün verilmeyecek.

Bu yeni sistemin esasında 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde başlaması bekleniyor ancak Prof. Dr. Özvar'a göre ne kadar ilerleme kaydedildiğine bağlı olarak bir sonraki yıla da erteleme olabilir. Bu arada yeni sistemin herkes için mi yoksa isteyen öğrenciler için mi geçerli olacağı ilgili yönetmelik yayınlandıktan sonra netleşecek.