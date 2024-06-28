Son Dönemin Ünlü Twitch Yayıncılarından Biri Twitch'ten Banlandı: Peki Neden?

Eski profesyonel Gears of War oyuncusu Nick "Nickmercs" Kolcheff, bir yayın sırasında transfobik bir hakaret kullandığı için Twitch tarafından yasaklandı.

Kolcheff olayın ardından X hesabında yaptığı paylaşımda, "Twitch'te 'Tranny' kelimesini kullandığım için yasaklandım, Görünüşe göre bu aşağılayıcı bir terimmiş. Bu benim suçum." ifadelerini kullandı.

Nick "Nickmercs" Kolcheff, Geçmişte de Transfobik Paylaşımlar Yapıyordu

FaZe Clan üyesi Kolcheff, 2023 Onur Ayı sırasında Florida'daki trans hakları protestocularını eleştirerek "Küçük çocukları rahat bırakmalılar." şeklinde bir tweet atmıştı. Bunun sonucunda Activision, Kolcheff'in oyun içi görünümünü Call of Duty'den kaldırmıştı.

Kolcheff geçmişte bu düşüncelere sahip biri olmadığını iddia etmiş olsa da yakın zamanda Elden Ring yayınlarından birinde "trans insanlar diye bir şey yoktur." demişti. Ayrıca trans bir kadın olan MrBeast'in ekip üyesi Ava Kris Tyson'a da saldırmıştı. MrBeast, Tyson'ı destekleyerek onu harika bir biri olarak nitelendirirken, insanlar Kolcheff'i sert bir şekilde eleştirmişti.

Kolcheff'in Twitch hesabının geri açılıp açılmayacağı ile ilgili bir bilgi yok ancak Twitch bu konudaki katı tutumlarıyla kamuoyunun takdirini kazanmayı başarıyor.

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