Unpacking’den Müjde: Yıl sonunda Telefonlara Geliyor

Geliştirici Witch Beam Games, bugün Wholesome Direct gösterimi sırasında çıkış yapan oyununu bu yılın sonlarında telefonlarda ve tabletlerde piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Unpacking ArtıkTelefon veTabletlerde

Stüdyo, oyunun mobil cihazlara ne zaman geleceğini veya Unpacking'i hem iOS hem de Android'de yayınlamayı planlayıp planlamadığını tam olarak söylemedi.

Unpacking Master'ın reklamlar ve uygulama içi mikro dönüşümler içeren neredeyse aynı bir kopyası olan Unpacking Master'ın, Apple tarafından çekilmeden önce geçen yılın başında App Store listelerinde kısa bir süre zirveye çıkmasından sonra geldi.

Olay, küçük stüdyoların taklitçi geliştiricilerin çalışmalarını çalmasını önlemede yaşadıkları zorluğun altını çizdi. Sabırsız biriyseniz Unpacking şu anda Steam, Nintendo Switch, Xbox ve PlayStation'da oynanabilirsiniz.