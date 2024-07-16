Şimdiye Kadar Üretilmiş En Verimli Elektrikli Araç Olduğu İddia Edildi!

Lucid, 2025 model yılı için Air Pure elektrikli sedanının kilovatsaat başına 5 mil verimliliğe ulaştığını ve bu sayede şimdiye kadar üretilmiş en enerji tasarruflu araçlardan biri olduğunu iddia etti.

Teslimatların başlamasıyla birlikte ise Air Pure'un, 146 MPGe ve EPA tarafından tahmin edilen 420 mil menzile sahip olacağı da belirterek iddiayı güçlendirdi.

2025 Air Pure Elektrikli Araç Özellikleri Neler?

Lucid'in 69.900 dolardan başlayan en uygun fiyatlı modeli olan Air Pure, yeni model yılı için pil boyutunu 88kWh'den 84kWh'ye kadar düşürdü.

Ayrıca, ilk olarak şirketin 249.000 dolarlık Sapphire modeline dahil edilen ve daha sonra Touring ve Grand Touring modellerine de eklenen yeni enerji tasarrufu sağlayan soğuk havalara karşı ısı pompası teknolojisi de eklendi.

2025 yılı için Air Pure'dan Air Grand Touring'e kadar her modelde artık Lucid'in 3D surround görüş kameraları ve kör nokta ekranıyla birlikte gelen gelişmiş sürücü destek sistemi yer aldığı belirtildi.

Özelliklerine ek olarak, üç kat işlem gücüne ve önceki modellere göre iki kat daha fazla belleğe sahip, daha hızlı bilgi-eğlence performansı vaat eden yeni nesil bir kontrol ünitesi de bulunacak.

Bunlarla birlikte belirtmek gerekirse en yeni Lucid Air serisi, 109.900 $ karşılığında 512 mil menzilli Grand Touring'i ve 77.900 $ karşılığında 406 mil menzilli Touring'i de içerecek.

Lucid Air Pure, elektrikli araç pazarında yeni bir çığır açarak verimlilik ve lüksü bir araya getirecek görünüyor. Peki siz bu iddialar için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz!