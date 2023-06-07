Üst Segmentin Gözde Saati: HUAWEI Watch 4 Pro

HUAWEI Watch 4 ve Watch 4 Pro, akıllı saatlerin sınırlarını zorluyor. Bu yeni seri, birinci sınıf fütüristik tasarıma sahip ve en gelişmiş sağlık yönetimi özellikleri paketini sunuyor.

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek adına, HUAWEI Watch 4 Serisi, kalp sağlığı göstergelerinin doğru bir şekilde izlenmesini sağlayan tıbbi sınıf EKG ve 8 kanallı optik kalp atış hızı sensörüne sahip TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme özelliğine sahip. Bu gelişmiş teknoloji, kalple ilgili önemli risklere karşı uyarı vererek çeşitli sonuçların hassas EKG analizini sağlıyor.

HUAWEI Watch 4, HUAWEI TruSleep 3.0 ile gelişmiş uyku izleme özelliğine de sahip. Uyku takibinde geliştirilmiş doğrulukla, kullanıcının uyku süresini otomatik tespit etme ve vücut hareketi, kalp atış hızı ve HRV'ye dayalı çoklu fizyolojik parametreleri analiz ederek uyku ve şekerlemelerin (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) kapsamlı uyku yapısını sunma yeteneğine ek olarak uykunuzun kalitesini de kaydediyor.

Performansı Kadar Estetiğiyle de Ön Plana Çıkıyor

Saat, bir akıllı saate lüks bir his veren havacılık sınıfı titanyum kasaya sahipken, saat kadranındaki sektör lideri Küresel Safir Cam, günlük kullanıma dayanacak sağlamlıkla şık bir dokunuş katıyor. Saat ayrıca erodinamik estetik getiren 3D kavisli cam ile siyah paslanmaz çelik kasa tasarımına sahip.

HUAWEI Watch 4 Serisi, kullanıcılara koşu, bisiklet ve yüzme gibi popüler aktiviteler de dâhil olmak üzere 100'den fazla spor modu sunan olağanüstü bir fitness arkadaşı. Ayrıca dalış için su sıcaklığı izleme ve pusula işlevlerini de içeren saat, sporcular ve açık hava meraklıları için ideal bir fitness aracı haline geliyor.

HUAWEI Watch 4 ve Watch 4 Pro saatlerin fiyatları, model ve tercih edilen kayış stiline göre değişiyor. Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan yeni akıllı saatlerin yanında 500 TL sepet indirimi, 1.699 TL değerinde Huawei FreeBuds 5i ve AWATCH4600HW kupon kodu ile 600 TL daha indirim sağlanıyor.