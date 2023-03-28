HUAWEI WATCH Ultimate Çok Yakında Türkiye'de Satışa Çıkıyor

HUAWEI'nin en yeni akıllı saati HUAWEI WATCH Ultimate, Türkiye'de çok yakında piyasaya çıkacak. Saat, sadece lüks görünümü ve stiliyle değil, aynı zamanda birçok özellik, üst düzey tasarım ve malzemelerle de dikkat çekiyor. Zirkonyum bazlı sıvı metal kasa, Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemeler, saat kullanıcılarına her türlü açık hava macerasına veya önemli sosyal etkinliklere hazırlamak için lüks estetik ve akıllı özellikler sunuyor.

Üst düzey lüks saatlerde ve hassas cihazlarda bulunan yenilikçi yeni bir malzeme olan zirkonyum bazlı sıvı metal, HUAWEI WATCH Ultimate ile ilk kez akıllı saatlere giriyor. Saatin işlevselliğinin kapsayıcılığını, işçiliğin karmaşıklığını ve gelişmiş etkileşimli deneyimi temsil ediyor.

HUAWEI'nin Yenilikçi Teknolojileri Bir Saatte Toplanıyor

HUAWEI'nin yenilikçi teknolojisini de sergilemek için tasarlanan bu saat, açık hava sporları ve su geçirmezlik performansında çığır açması açısından piyasadaki diğer akıllı saatlerin üzerinde. Okyanus Mavisi ve Keşif Siyahı olmak üzere iki farklı modeli bulunan saat, farklı kişilikleri, hobileri ve istekleri ifade etmek için tasarlanmış durumda.

HUAWEI WATCH Ultimate, birçok kişi tarafından kıskanılan lüks görünümü ve stiliyle beraber sürekli kendini aşmak isteyen kaşifler için yapılmış bir akıllı saat. Türkiye’de tüketiciler, çok yakında bu saati Huawei Online Mağaza üzerinden satın alabilecekler.