Milli Piyango Uygulamasına Üye Olanlara 100 Bin Dolar Gönderildi: Büyük Hata

Milli Piyango’yu devralan Sisal Şans tarafından geliştirilen mobil uygulama kullanıma sunulduktan sonra teknik sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Uygulamayı indiren kullanıcılar üye olduktan sonra hesaplarında 100 bin dolar gördü.

Milli Piyango Uygulamasını İndirenler 100 Bin Dolar ile Karşılaştı!

Yeniçağ Gazetesi tarafından aktarılan habere göre, Milli Piyango uygulamasında yaşanan teknik sorunlar nedeni ile bazı kullanıcıların hesaplarında 100 bin dolar gördü. Uygulama içerisinde yer alan 100 bin doların banka hesaplarına gönderilmediği bilgisi paylaşıldı.

Uygulamanın ilk çıktığı günde teknik sorunlar nedeniyle sisteme para yatırmakta sorunların da yaşandığı konuşulmakta.

Sisal Şans CEO’su Selim Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon euroluk kapsamlı bir yatırım yaptıklarını belirtmişti ve şunları söylemişti:

"Yeni dönemde bütün oyunlarımızı, çekiliş makinelerimizi yeniledik, ikramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47,5’tan yüzde 59’a yükselttik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini arttırdık. Yeniliklerle kazanma ihtimali eskiye göre arttı"

Mobil uygulamada yaşanan sorunların düzeltildiği söylenmekte. Hemen aşağıda yer alan indir butonundan Milli Piyango uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Sizler yaşanılan hata hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!