Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ile dilediğin zaman dilediğin yerden hem Milli Piyango biletleri satin alabilir hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilir hem de 15’ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilirsin.

Milli Piyango’da artık haftanın her günü bir çekiliş var! Milli Piyango bilet sorgulama, Sayısal Loto sonuçları ve Süper Loto sonuçlarını Sonuçlar sayfası üzerinden ister bilet numaranı girerek kazanımlarını sorgulayabilir veya biletinin QR kodunu okutarak bilet sonuçlarını öğrenebilirsin.

Bugüne kadar kazanılan ortalama büyük Sayısal Loto ikramiye oranı 3 milyon TL’den 258 milyon TL’ye yükseldi. Herkesin ödül kazanma şansı öncekine oranla 3 kat, ikramiye dağıtım oranı ise 2 kata yakın arttı.

Farklı temaları ve oynama stilleri ile artık herkesin oynama zevkine hitap eden bir oyun bulmak mümkün. 1.2 Milyon TL’ye kadar ödüllerden birini kazanmak için hemen uygulamayı indir ve oynamaya başla!