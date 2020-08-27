Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar Virüs Tehlikesi Yayıyor: İşte Detaylar!

Çinli bir teknoloji üreticisi olan Transsion tarafından piyasaya sürülen uygun fiyatlı akıllı telefonlar virüs tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Üstelik kötü amaç taşıyan yazılımın kaynağı dışarısı filan da değildi. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

Dünya genelinde çok fazla akıllı telefon üreticisi bulunuyor ve bunların önemli bir bölümü Çin merkezli. Secure-D tarafından yapılan keşif, tüketicilere her cihazın alınmaması gerektiği gerçeğini hatırlatıyor. Tecno W3 isimli telefon modelinde alışılmadık derecede garip işlemler fark eden yetkililer konuyu hemen inceleme altına aldı ve ilginç sonuçlarla karşılaştı.

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar büyük tehlike altında

Toplamda 19,2 milyon şüpheli işlem keşfeden yetkililer; çok fazla cihazda bu tür işlemlerin yapıldığını gördü. 200 binden fazla cihazda yapıldığı ortaya çıkan böyle işlemler, son derece önemli bazı detayları içeriyor. Mesela “com.mufc" isimli bir uygulama ailesi sayesinde tüm bu zararlı yazılımlar yüklenebiliyor.

Dünyaca ünlü Secure-D ekibi, araştırmasını detaylandırabilmek için öncelikle sıfır model Tecno W2 telefonlar satın aldı. Bu cihazlar üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, zararlı yazılımların akıllı telefonlarda zaten kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Sonradan ekleme yapmasalar bile zaten zararlı yazılımlar hep orada.

Başka kötü amaçlı yazılımların indirilmesini sağlayan Triada isimli kötü amaçlı yazılım yine cihazda ön yüklü olarak gelmişti. Sizce sorun daha çok android işletim sisteminde mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.