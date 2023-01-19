Apple Kullanıcıları Dinledi: Uygun Fiyatlı MacBook Air Geliyor!

DigiTimes'ın bugün yayınladığı bir rapora göre Apple, 2023'ün ikinci yarısında yeni bir MacBook Air çıkarmayı planlıyor ve bu ürün 3nm işlemci ile donatılacak. Bu işlemci muhtemelen Apple'ın yeni nesil M3 işlemcisi olacak ve Apple'ın mevcut 5nm işlemcilerine kıyasla daha hızlı performans ve gelişmiş güç verimliliği sunacak.

Sektör kaynaklarına dayandırılan raporda, "Tedarik zinciri daha çok 2023'ün ikinci yarısında güncellenmesi beklenen ve 3nm işlemciyle donatılabilecek daha uygun fiyatlı MacBook Air'e odaklanmış durumda" deniyor. Raporda MacBook Air hakkında ek bir ayrıntı ya da daha spesifik bir lansman zaman dilimi verilmiyor.

Apple'ın işlemci üretim ortağı TSMC, Aralık ayı sonunda 3nm işlemcilerin seri üretimine başladı. Bir sonraki MacBook Air'deki M3 işlemci, bu yılın sonlarında iPhone 15 Pro modellerindeki A17 Bionic işlemcinin yanı sıra Apple'ın ilk 3nm işlemcilerinden biri olabilir.

Apple'ın 2023'te MacBook Takvimi Yoğun

Bu haftanın başlarında Apple analisti Ming-Chi Kuo, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun da 2024 yılında 3nm M3 Pro ve M3 Max işlemcilerle güncelleneceğini iddia etmişti. M1 ve M2 işlemcileri MacBook Air'de piyasaya sürüldükten sonra bu işlemcilerin Pro ve Max versiyonları daha sonra MacBook Pro'da kullanıldığından, bu Apple'dan alışmış olduğumuz bir süreç olacak.

Bu raporla ilgili dikkate alınması gereken birkaç nokta daha var. İlk olarak DigiTimes'ta aynı yazarlar, M2 Pro ve M2 Max işlemcilere sahip yeni duyurulan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin 2023'ün başlarından sonraya "erteleneceğini" iddia etmişti. İkinci olarak, ekran endüstrisi analisti Ross Young geçen ay 15 inç MacBook Air'in 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Bugünkü rapor doğruysa 3nm işlemcili hem 13 inç hem de 15 inç MacBook Air'ler 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek demektir.

M2 işlemcili mevcut MacBook Air Temmuz ayında piyasaya sürüldü ve ekranda bir çentik, MagSafe şarj, 1080p kamera ve daha fazlasını içeren tamamen yeni bir tasarıma sahip. Apple ayrıca M1 işlemcili bir MacBook Air satmaya devam ediyor.