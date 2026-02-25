Uygun Fiyatlı Macbook Bu 8 Özelliğe Sahip Olmayacak!

Apple’ın uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı MacBook’u, önümüzdeki hafta M5 Pro ve M5 Max işlemcili yeni MacBook Pro’larla birlikte tanıtılması bekleniyor. Daha uygun fiyatlı olması nedeniyle, bu modelin MacBook Air ve MacBook Pro’ya kıyasla bazı teknik özelliklerden feragat edeceği öngörülüyor.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan bilgilere göre, iPhone işlemcili yeni MacBook (diğer adıyla uygun fiyatlı MacBook) bazı eksikliklerle gelebilir. Beklenilen özelliklere geçmeden önce bu bilgilerin sızıntı ve söylentilere dayalı olduğunu yani kesinlik taşımadığını hatırlatmak isteriz.

Yeni MacBook’ta Eksik Kalması Beklenen 8 Detay

Düşük Maksimum Ekran Parlaklığı: Uygun fiyatlı MacBook’un maksimum ekran parlaklığı, MacBook Air’in 500 nit’lik değerinin altında kalabilir.

True Tone yok: Uygun fiyatlı MacBook, ekranın renk ve parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayan True Tone özelliğine sahip olmayacak.

1TB veya 2 TB Depolama Yok: Yeni MacBook’un 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Eğitim kurumları için 128GB’lık bir seçenek olabileceği de belirtilmiş. MacBook Air ve MacBook Pro’nun aksine, yeni MacBook’ta 1TB veya daha yüksek depolama seçeneği olmayacak.

Daha Yavaş SSD hızları: Yeni MacBook’un depolama biriminin, MacBook Air ve MacBook Pro modellerine kıyasla daha yavaş okuma ve yazma hızlarına sahip olabileceği söyleniyor. Bunun nedeni Apple’ın tek bir NAND çip kullanması olabilir.

Hızlı Şarj Desteği Yok: Yeni MacBook “hızlı şarj” desteğine sahip olmayabilir

Arka Aydınlatmalı Klavye Yok: Klavye, arka aydınlatmalı tuşlara sahip olmayabilir.

Yüksek Empedanslı Kulaklık Desteği Yok: 2021 ve sonrası tanıtılan bazı Mac’lere yüksek empedanslı kulaklık bağlanabiliyor; ancak uygun fiyatlı MacBook bu desteğe sahip olmayacak.

N1 Çipi yok: iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteği sunan Apple’ın özel N1 çipi bulunuyor. Bu çip, Kişisel Hotspot ve AirDrop gibi özelliklerin performans ve güvenilirliğini de artırıyor. Ancak sızıntıya göre uygun fiyatlı MacBook bu çipi kullanmayacak; bunun yerine kablosuz bağlantı için muhtemelen MediaTek çip tercih edilecek.

Uygun fiyatlı MacBook’un, M serisi çip yerine iPhone 16 Pro’nun A18 Pro çipiyle güçlendirilmesi ve 12,9 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. A18 Pro’nun teknik özelliklerini dikkate alarak; bu MacBook'un 8 GB RAM ve hızlı Thunderbolt yerine standart USB-C portlarına sahip olacağını söyleyebiliriz.

2000’lerin başındaki iBook’lar gibi bu MacBook’un, sarı, yeşil, mavi ve / veya pembe gibi eğlenceli renk seçenekleriyle gelmesi de söylentiler arasında. Apple, merakla beklenen bu cihazı 4 Mart’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtırsa, tüm detayları sizlerle paylaşacağız.