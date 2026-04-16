İçinden Kulaklık Çıkan Akıllı Saat Yolda! Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei, Watch Buds 2 isimli yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor ancak bu sefer diğer çoğu modelinden daha farklı bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Öyle ki bu cihaz, ayrıca bir kulaklık da içerecek. Böylece kullanıcılar, akıllı saat alırken aynı zamanda bir kulaklığın da sahibi olacak.

Huawei Watch Buds 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch Buds 2, 20 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Bir önceki model Huawei Watch Buds ise 2022 yılının Aralık ayında tanıtılmıştı. Bu da bize Watch Buds serisinin yeni modelinin ilk cihazdan üç yıldan uzun bir sonra geleceğini gösteriyor.

Huawei Watch Buds 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Buds şu an her ne kadar stokta olmasa da Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı saatin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer teknoloji dünyasını yakından takip ediyorsanız Huawei'in giyilebilir cihazlar konusunda Türkiye'ye öncelik verdiğini fark etmişsinizdir. Watch Buds 2 de istisna olmayacaktır.

Huawei Watch Buds 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch Buds için 15 bin 999 TL fiyat belirlenmişti. Yeni modelin öncekine kıyasla önemli iyileştirmelerle birlikte gelmesi bekleniyor. Bunu dikkate alırsak Watch Buds 2 modelinin de 18 bin TL'ye satılabileceğini söyleyebiliriz. Konuya ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Huawei Watch Buds 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Watch Buds 2'nin içinden bir çift küçük kablosuz kulaklık çıkacak. Bu kulaklıklar silindir yapıda olacak. Yani bir sapı bulunmayacak. En iyi tarafı ise sağ ve sol ayrımının bulunmaması. Böylelikle her iki kulaklığı da istediğiniz kulağınıza takabileceksiniz. Hatırlayacak olursanız ilk model, kulaklıklarla birlikte toplam 30 saate varan pil ömrü sunuyor. Piyasaya sürülmesinden bu yana epey zaman geçti ve bu modelde pil ömrünün daha da artması bekleniyor.

ANC yani aktif gürültü engelleme ve ses kalitesi açısından önemli iyileştirmeler beklenen cihazın 80'den fazla spor modu sunacağı ve gelişmiş sağlık takibi özelliklerini koruyacağı öngörülüyor. Elbette ki henüz marka teknik özelliklerini detaylandırmadığı için akıllı saatin neler sunacağına ilişkin çok az bilgi bulunuyor. Neyse ki kısa bir süre sonra eksik olan parçalar da tamamlanacak ve bu cihazın tam olarak neler sunacağını öğreneceğiz.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Buds 2'nin kulaklık ile birlikte gelmesinin önemli bir avantaj sunacağını düşünüyorum. Öyle ki kulaklığı ayrıca yanınızda taşımaya gerek bırakmayacak. Akıllı saat bileğimizde olduğu sürece kulaklığı dilediğiniz zaman kullanabileceğiz. Sadece bu pratiklik bile cihazın geniş bir kitle tarafından benimsenmesini sağlayacaktır.