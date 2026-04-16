Oynarken Nefesinizi Tutacağınız Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Korku oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun, Steam'de ücretsiz hâle geldi. Fırsat sadece sınırlı süreliğine geçerli ve bir Steam hesabı olan herkes tarafından değerlendirilebiliyor. Caffeineline tarafından geliştirilen bu oyunu kütüphanesine ekleyenler, fırsat sona erdikten sonra bile oyunu bedava oynamaya devam edebiliyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de NineHells isimli oyun ücretsiz hâle geldi ancak bu oyunu kütüphanenize eklemeniz için sınırlı süreniz bulunuyor. Oyun, 20 Nisan 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklemeniz hâlinde herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmayacak. Oyunu dilediğiniz zaman yükleyip oynayabileceksiniz.

Bu arada oyun normalde 0.99 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 44 TL'ye denk geliyor. Elbette ki çok yüksek bir fiyata sahip değil ancak oyunlar için ödeme yapmayı tercih eden biri değilseniz bunu değerlendirmeniz gereken harika bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

NineHells Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında yer alan NineHells, sizi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Oyun, büyük bir gizemin etrafında şekilleniyor. Çok karanlık bir atmosferi bulunuyor. Gerilim seviyesini sürekli yüksek tutarak rahatsız hissetmenize sebep oluyor. Oyundaki amacınız, çevreyi iyi incelemek ve bulmacaları çözmek. Böylece yaşananların arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz.

NineHells'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Windows 10 ve üstü RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: Dört çekirdekli Intel işlemci veya 2.6GHz hızında AMD işlemci

Dört çekirdekli Intel işlemci veya 2.6GHz hızında AMD işlemci Ekran Kartı: Directx 11 veya 12 uyumlu herhangi bir ekran kartı

Directx 11 veya 12 uyumlu herhangi bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

NineHells'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Dört çekirdekli Intel işlemci ya da 2.6GHz hızında AMD işlemci

Dört çekirdekli Intel işlemci ya da 2.6GHz hızında AMD işlemci Ekran Kartı: Directx 11 veya 12 uyumlu herhangi bir ekran kartı

Directx 11 veya 12 uyumlu herhangi bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

NineHells Kimlere Göre Bir Oyun?

NineHells, psikolojik gerilim türünü sevenlerin keyif alacağı bir oyun. Sürekli gerilim dolu olması, rahatsız edici atmosferi ve çok daha fazlasıyla sizi oldukça zorluyor. Bu arada eğer 2000'lerin başındaki bulmaca odaklı korku oyunlarını oynadıysanız da bu oyunun sunduğu oynanışı beğenmeniz muhtemel.

NineHells'i Kimler Sevmez?

NineHells, herkese hitap eden bir oyun değil. Özellikle aksiyon odaklı oyunlar seviyorsanız çok hızlı şekilde sıkılabilirsiniz. Oyunun hızlı bir temposu bulunmuyor. Daha çok yürüme ve bir şeyler keşfetme üzerine kurulu. Tabii, jumpscare yani ekrana birden çıkan korkutucu şeyleri sevmiyorsanız da pek ilginizi çekmeyecektir.

Editörün Yorumu

NineHells, çok sevdiğim oynanış türlerinden birine sahip. Oyunda bir feneriniz var. Fenerin tutulduğu yerleri aydınlatsanız da diğer kısımlar karanlık kalıyor. Bu, korku için en popüler yöntemlerden biri ve kesinlikle işe yarıyor. Oyuncuda bir bilinmezlik hissi yaratarak ilerlemeyi zorlaştırıyor. Ben denedim, genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii, bu korku oyunlarını bugünlere getiren yapımları oynamamdan da kaynaklı. Şimdiye kadar sadece yeni nesil oyunlar oynadıysanız oyundaki süreniz düşük kalabilir.