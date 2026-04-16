OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10'un özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

OPPO Find X10'un Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Find X10, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada OLED'in siyahları derin siyah olarak sunduğunu belirtelim. Böylece karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X9'da 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Find X10'un İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X10 gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek hıza sahip hem de daha verimli çalışıyor.

İşlemcinin 3.73 GHz ve 3.3 GHz hızındaki çekirdekleri oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işlerde, 2.4 GHz hızında çalışan çekirdekler ise internette gezinmek gibi işlerde devreye giriyor. Dimensity 9500s daha önce OPPO K15 Pro+, POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Find X9'da ise Dimensity 9500 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X10'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9'da 7.025 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Telefonda ultra geniş açılı kamera da yer alacak ancak o kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapamk gerekirse serinin bir önceki modeli Find X9'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera görebiliriz.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10'un 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X9, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find N5, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Find X10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 84 bin 999 TL'ye satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X10'un Find X9 Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 89 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X10'un amiral gemisi sınıfında en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda siyahların derin siyah olarak gösterilmesi ve renklerin çok canlı olması.

Bence bir telefonda ekranın yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkiliyor. Find X10'un yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu arada çift 200 megapiksel kamera ise çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak.