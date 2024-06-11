Uygun Fiyatlı Otomobiller Tarih Oluyor!

Avrupa, Çinli elektrikli araçların yükselişine tanıklık ediyor. Son yıllarda, Çinli üreticilerin payı bu alanda hızla artarken, düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş modeller, diğer rakiplerini geride bırakıyor.

Bundan kaynaklı olarak da AB Komisyonu, Çin'in elektrikli araçlara sağladığı devlet sübvansiyonlarını mercek altına alıyor. Soruşturmanın sonucunda, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara geçici ek gümrük vergileri uygulanması gündeme gelebilir. Kararın çarşamba günü resmen duyurulması bekleniyor.

Çin’in Elektrikli Araçlarına Geçici Ek Gümrük Vergisi Yolda

2023 Eylül ayında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin soruşturulacağını açıklamıştı. Hemen sonrasında harekete geçen AB Komisyonu, Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobiller konusunda soruşturma başlatıldığına dair resmi bildiride bulunmuştu.

Gerçekleştirilen soruşturma, AB’nin hangi ülkenin markası olduğuna bakmaksızın Çin'de üretilen ve AB'ye gönderilen elektrikli otomobillere sağlanan destek ve sübvansiyonları incelemesini içeriyor.

Çin'in bu duruma karşı durmak amacıyla bazı Avrupa ürünlerine yönelik benzer vergiler uygulaması bekleniyor. Ancak, geçici tarifeleri kalıcı hale getirmeye yönelik karar alınması için ise üye olan diğer ülkelerin de onaylaması gerekiyor.

Şu an için AB, Çin'in elektrikli otomobillerine yüzde 10 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Ancak, Tedbir ve soruşturma çerçevesinde yüzde 10 ila 25 arasında ilave verginin konulması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye’de daha önce, AB ve ABD'nin elektrikli araçlara ek vergi uygulamasının ardından benzer bir hamle yapmıştı. Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için yüzde 40 ek vergi getirilmişti.