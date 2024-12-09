Tesla'nın Bütçe Dostu Yeni Elektrikli Otomobili Hakkında Yeni Bilgiler: İsmi ve Fiyatı Belli Oldu!

Günümüz otomotiv sektörü, neredeyse her geçen gün yeni bir elektrikli araca ev sahipliği yapıyor. Yeni modeller yavaş yavaş yerini aldığı içten yanmalı otomobillere kıyasla, daha yüksek performans sunması, çevre dostu olması ve yakıt maliyetlerinin daha düşük olması sebebiyle müşteriler tarafından sıkça tercih ediliyor. Öte yandan elektrikli araçların fiyatıyla hala cep yaktığı da bir gerçek.

Ancak, ABD merkezli otomobil devi Tesla'nın bu alanda oldukça önemli projeleri var. Araç üretim maliyetlerini günden güne düşüren marka, aynı zamanda uzun bir süredir uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yaklaşık 2 senedir gündemde olan bütçe dostu Tesla modeli ile ilgili önemli bilgiler gün yüzüne çıktı.

Bütçe Dostu Tesla Model Q 25 Bin Dolarlık Fiyatıyla En Ucuz Tesla Aracı Olacak

Elon Musk yönetimindeki Tesla'nın üst düzey yöneticilerinden Travis Axelrod, kısa bir süre önce katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yönetici, firmanın son birkaç yıldır piyasaya sürmeyi hedeflediği uygun fiyatlı aracı hakkında önemli bilgiler verdi.

Buna göre Tesla Model Q olarak adlandırılacak yeni otomobil, markanın geliştirdiği yeni düşük maliyetli üretim mimarisi üzerine inşa edilecek. Bu sayede diğer modellere kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olacak araç, 25 bin dolar bandında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Öte yandan yeni Tesla Model Q'nun, bazı teknik özellikler bakımından diğer otomobillerin yanında kısmen daha mütevazi olması bekleniyor. İddialara göre bütçe dostu araç, Model 3'e kıyasla yüzde 15 oranında daha küçük olurken, yüzde 30 oranında da daha hafif olacak. Bununla birlikte tek ve çift motor seçenekleriyle gelecek yeni Model Q'nun 500 km menzil mesafesine ev sahipliği yapacağı da söylentiler arasında.

Peki siz yeni Tesla Model Q hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...