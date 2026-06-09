5 Adet Ücretsiz PC Oyunu Yayınlandı! FPS, Korku ve Dahası

Bir geliştirici eğer PC oyuncularına hitap ediyorsa büyük çoğunlukla Steam'i tercih eder. Bunun temel sebeplerinden biri, Steam'in şu an dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olması. Her ne kadar platformda öne çıkan yapımlar genelde ücretli olsa da özellikle bağımsız geliştiriciler de zaman zaman çok kaliteli ücretsiz oyunlar yayınlayabiliyor.

Yakın zamanda dijital oyun mağazasında birçok ücretsiz yapım yerini aldı. Henüz oyuncuların denemesini bekleyen bu oyunlar, aksiyondan simülasyona, bulmacadan maceraya çok geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. Bazıları grafik bazıları konusu bazıları da oynanışı ile oyuncuları kendine çekmeyi başarıyor.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

The Reserve

Tragedy Is Approaching

Tellyport

67 Minutes in Heaven

Escape Line

Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunlar arasında The Reserve, Tellyport, Tragedy Is Approaching, Escape Line ve 67 Minutes in Heaven bulunuyor. Her biri farklı türlere sahip. Bu yapımların oyuncuların uzun bir süre boyunca ekran karşısından ayrılmadan zaman geçirmesine sebep olabilecek kadar etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

The Reserve Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlandırılan The Reserve, farklı modlarla birlikte geliyor. Seçtiğiniz moda göre bayrak kapmaca, bölge ele geçirme, imha etme, baskın, takım odaklı hayatta kalma ve tek başına hayatta kalma gibi çeşitli amaçlarınız oluyor. Beş farklı harita içeriyor. Sadece düşmanları alt ederek değil, görevleri tamamlayarak da önemli bir kazanım elde ediyorsunuz.

Oyunda ilerleme kaydettikçe silah ve karakter özelleştirmelerinde bulunabiliyorsunuz. Hem aynı ağa bağlı kişilerle birlikte hem çevrim içi olarak diğer insanlarla oynanabiliyor. Maç başladığında oyuna otomatik olarak botlar giriyor. Oyuncular girdikçe bu botlar kaldırılıyor. Dolayısıyla lobiler de boş kalmıyor. Her maç sonunda bir oylama başlıyor, bu oylamanın sonucuna göre harita değişiyor.

The Reserve'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 RAM: 8 GB

8 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 35 GB

Tragedy Is Approaching Nasıl Bir Oyun?

Tragedy Is Approaching, nükleer felaketten sonrasını konu alan bir oyun. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Milyonlarca insanın zombiye dönüşmeye neden olan bir virüs durdurulmaya çalışırken ortaya beklenmedik bir grup çıkar ve karantina çalışmalarını sabote etmeye başlıyor. Biz de tüm bu zorlu koşullar altında karakterimizi hayatta tutmaya çalışıyoruz.

Oyunda açlık, susuzluk ve sağlık gibi hayatta kalma mekanikleri mevcut. Çeşitli bölgelerde ganimetler yer alıyor. Mümkün olduğunca çok keşif yapmak ve ganimet toplamak gerekiyor. Sunduğu atmosfer bakımından S.T.A.L.K.E.R. tarzı bir oyun olduğu söylenebilir. Benzer temaları işliyor ve asıl amaç aynı kalıyor.

Tragedy Is Approaching'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti

NVIDIA GTX 1050 Ti İşlemci: Intel Core i3-10100 / Intel Core i5-7400

Intel Core i3-10100 / Intel Core i5-7400 RAM: 8 GB

Tellyport Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında konumlanan Tellyport, birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Oyunda Sally adlı karakteri yönetiyoruz. Karakterimizin büyükannesi, bizi bir sürü icatla dolu atölyeyi keşfetmeye çağırıyor. Her odayı geçerek sır perdesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Oyunda televizyonlar kritik önem taşıyor. Öyle ki bunlar fizik kurallarını değiştirebiliyor. Bunları ve diğer unsurları kullanarak ilerlememiz gerekiyor.

Tellyport'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1500X RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

67 Minutes in Heaven Nasıl Bir Oyun?

67 Minutes in Heaven, terk edilmiş bir eve girmenizle her şeyin birden değiştiği yapım. Seçimlerinizle birlikte hikâyenin gidişatını değiştirebileceğiniz oyunda tepkileriniz bile büyük rol oynuyor. Bu arada oyun hem gizem hem gerilim seviyesini de yüksek tutuyor. Öyle ki terk edilmiş evin bazı noktalarında sizi ürkütücü olaylar da bekliyor.

67 Minutes in Heaven'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-4130 / AMD FX-4300

Intel Core i3-4130 / AMD FX-4300 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 550

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 550 Depolama: 700 MB kullanılabilir alan

Escape Line Nasıl Bir Oyun?

Escape Line, psikolojik gerilim ve görsel roman oyunu. Gerçeklik ile yanılgının iç içe geçtiği yapımda seçimleriniz çok büyük önem taşıyor. Karakterlerinizin size olan yaklaşımı, olayların gelişimi ve toplam 9 farklı sondan hangisine ulaşacağınız bile seçimlerinize bağlı oluyor. Öte yandan korku unsurlarının çok yoğun olduğunu da not düşelim.

Escape Line'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

2.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu, 512 MB VRAM'e sahip ekran kartı

DirectX 11 uyumlu, 512 MB VRAM'e sahip ekran kartı Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunların tamamını oynadım. Grafik açısından The Reserve en çok beğendiğim yapım oldu. İlk izlenimlerime göre Tellyport, keyifli vakit geçirmek için tercih edebilecek bir yapım. 67 Minutes in Heaven, oyuncular için sürükleyici bir deneyim sunuyor. Tragedy Is Approaching çok gelişmiş grafiklere sahip olmasa da oynanış bakımından beklentileri karşılıyor.