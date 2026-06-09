5 Adet Ücretsiz PC Oyunu Yayınlandı! FPS, Korku ve Dahası
Steam'de oynaması birbirinden keyifli 5 adet ücretsiz oyun yayınlandı. Peki, bu yeni yapımlar neler sunuyor? İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam kütüphanesine 5 adet yeni ücretsiz oyun eklendi. Bunların arasında The Reserve, Tellyport, 67 Minutes in Heaven ve Tragedy Is Approaching gibi yapımlar yer alıyor.
- The Reserve, birinci şahıs nişancı türüne sahip ve birçok modla birlikte geliyor. Oyunda 5 farklı harita mevcut. Her modda farklı bir hedef bulunuyor.
- Tellyport bir bulmaca yapımı olarak öne çıkıyor. Birinci şahıs bakış açısıyla öne çıkan bu yapımda oyuncular büyük gizemi çözmeye çalışıyor.
Bir geliştirici eğer PC oyuncularına hitap ediyorsa büyük çoğunlukla Steam'i tercih eder. Bunun temel sebeplerinden biri, Steam'in şu an dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olması. Her ne kadar platformda öne çıkan yapımlar genelde ücretli olsa da özellikle bağımsız geliştiriciler de zaman zaman çok kaliteli ücretsiz oyunlar yayınlayabiliyor.
Yakın zamanda dijital oyun mağazasında birçok ücretsiz yapım yerini aldı. Henüz oyuncuların denemesini bekleyen bu oyunlar, aksiyondan simülasyona, bulmacadan maceraya çok geniş bir özellik yelpazesi sunuyor. Bazıları grafik bazıları konusu bazıları da oynanışı ile oyuncuları kendine çekmeyi başarıyor.
Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?
- The Reserve
- Tragedy Is Approaching
- Tellyport
- 67 Minutes in Heaven
- Escape Line
Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunlar arasında The Reserve, Tellyport, Tragedy Is Approaching, Escape Line ve 67 Minutes in Heaven bulunuyor. Her biri farklı türlere sahip. Bu yapımların oyuncuların uzun bir süre boyunca ekran karşısından ayrılmadan zaman geçirmesine sebep olabilecek kadar etkileyici olduğunu söylemek mümkün.
The Reserve Nasıl Bir Oyun?
FPS oyunları arasında konumlandırılan The Reserve, farklı modlarla birlikte geliyor. Seçtiğiniz moda göre bayrak kapmaca, bölge ele geçirme, imha etme, baskın, takım odaklı hayatta kalma ve tek başına hayatta kalma gibi çeşitli amaçlarınız oluyor. Beş farklı harita içeriyor. Sadece düşmanları alt ederek değil, görevleri tamamlayarak da önemli bir kazanım elde ediyorsunuz.
Oyunda ilerleme kaydettikçe silah ve karakter özelleştirmelerinde bulunabiliyorsunuz. Hem aynı ağa bağlı kişilerle birlikte hem çevrim içi olarak diğer insanlarla oynanabiliyor. Maç başladığında oyuna otomatik olarak botlar giriyor. Oyuncular girdikçe bu botlar kaldırılıyor. Dolayısıyla lobiler de boş kalmıyor. Her maç sonunda bir oylama başlıyor, bu oylamanın sonucuna göre harita değişiyor.
The Reserve'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- RAM: 8 GB
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 35 GB
Tragedy Is Approaching Nasıl Bir Oyun?
Tragedy Is Approaching, nükleer felaketten sonrasını konu alan bir oyun. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Milyonlarca insanın zombiye dönüşmeye neden olan bir virüs durdurulmaya çalışırken ortaya beklenmedik bir grup çıkar ve karantina çalışmalarını sabote etmeye başlıyor. Biz de tüm bu zorlu koşullar altında karakterimizi hayatta tutmaya çalışıyoruz.
Oyunda açlık, susuzluk ve sağlık gibi hayatta kalma mekanikleri mevcut. Çeşitli bölgelerde ganimetler yer alıyor. Mümkün olduğunca çok keşif yapmak ve ganimet toplamak gerekiyor. Sunduğu atmosfer bakımından S.T.A.L.K.E.R. tarzı bir oyun olduğu söylenebilir. Benzer temaları işliyor ve asıl amaç aynı kalıyor.
Tragedy Is Approaching'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti
- İşlemci: Intel Core i3-10100 / Intel Core i5-7400
- RAM: 8 GB
Tellyport Nasıl Bir Oyun?
Bulmaca oyunları arasında konumlanan Tellyport, birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Oyunda Sally adlı karakteri yönetiyoruz. Karakterimizin büyükannesi, bizi bir sürü icatla dolu atölyeyi keşfetmeye çağırıyor. Her odayı geçerek sır perdesini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Oyunda televizyonlar kritik önem taşıyor. Öyle ki bunlar fizik kurallarını değiştirebiliyor. Bunları ve diğer unsurları kullanarak ilerlememiz gerekiyor.
Tellyport'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1500X
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
67 Minutes in Heaven Nasıl Bir Oyun?
67 Minutes in Heaven, terk edilmiş bir eve girmenizle her şeyin birden değiştiği yapım. Seçimlerinizle birlikte hikâyenin gidişatını değiştirebileceğiniz oyunda tepkileriniz bile büyük rol oynuyor. Bu arada oyun hem gizem hem gerilim seviyesini de yüksek tutuyor. Öyle ki terk edilmiş evin bazı noktalarında sizi ürkütücü olaylar da bekliyor.
67 Minutes in Heaven'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-4130 / AMD FX-4300
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 550
- Depolama: 700 MB kullanılabilir alan
Escape Line Nasıl Bir Oyun?
Escape Line, psikolojik gerilim ve görsel roman oyunu. Gerçeklik ile yanılgının iç içe geçtiği yapımda seçimleriniz çok büyük önem taşıyor. Karakterlerinizin size olan yaklaşımı, olayların gelişimi ve toplam 9 farklı sondan hangisine ulaşacağınız bile seçimlerinize bağlı oluyor. Öte yandan korku unsurlarının çok yoğun olduğunu da not düşelim.
Escape Line'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: 2.0 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: DirectX 11 uyumlu, 512 MB VRAM'e sahip ekran kartı
- Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan
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Editörün Yorumu
Steam'e yeni eklenen ücretsiz oyunların tamamını oynadım. Grafik açısından The Reserve en çok beğendiğim yapım oldu. İlk izlenimlerime göre Tellyport, keyifli vakit geçirmek için tercih edebilecek bir yapım. 67 Minutes in Heaven, oyuncular için sürükleyici bir deneyim sunuyor. Tragedy Is Approaching çok gelişmiş grafiklere sahip olmasa da oynanış bakımından beklentileri karşılıyor.