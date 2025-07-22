Uzay yolculukları her geçen gün daha da gelişiyor. Bu kapsamda ilk Türk uzay turisti de belli oldu. Peki Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in ardından uzaya gidecek 3. Türk kim? İşte sizin için derlediğimiz ilk Türk uzay turistinin yolculuk planlaması ve detayları...

Uzaya Gidecek 3. Türk Belli Oldu! İşte İlk Türk Uzay Turisti!

Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir sayfa daha açılıyor. İlk olarak Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı tarihi görev ve ardından Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı uçuşuyla güçlenen Türkiye’nin uzay serüveni bu kez özel sektör destekli bir adımla devam ediyor. Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem tamamen bireysel girişimiyle uzaya çıkan üçüncü Türk olacak.

Erdem'in uzay yolculuğu ABD merkezli uzay şirketi Blue Origin tarafından gerçekleştirilecek. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu şirketin insanlı uçuşlar için geliştirdiği yeniden kullanılabilir yörünge altı roketi New Shepard ile yapılacak bu görev Erdem’in uzaya çıkan ilk Türk iş insanı unvanını almasını sağlayacak. New Shepard sistemi daha önce de çeşitli sivilleri başarılı şekilde uzaya taşımasıyla dikkat çekmişti.

Otonom sistem sayesinde astronotlar pilot gerektirmeyen bir kapsülde Dünya yüzeyinden yaklaşık 100 kilometre yükseğe çıkarak uzayın sınırına ulaşabiliyor. Bu tür görevlerde yolcular birkaç dakika boyunca yer çekimsiz ortam deneyimi yaşıyor. Gökhan Erdem’in uçuş tarihi ve görev detayları henüz açıklanmadı. Ancak bu gelişme Türkiye’nin hem devlet destekli hem de bireysel düzeyde uzaya insan gönderme kabiliyetinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca özel sektör temsilcilerinin bu alandaki varlığı Türkiye'nin uzay ekosistemine olan ilgisinin sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor. Gelecekte uzay turizmi noktasında farklı ülkeler ile işbirliklerinin yapılması bu tarz görevler ile pekişebilir ve gelişebilir.

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