Uzayda Sapasağlam Kalabilen Bir Bakteri Türü Keşfedildi!

Bilim insanları tarafından yapılan bazı araştırmalardan sonra uzayda sapasağlam kalabilen bir bakteri türünün keşfi yapıldı. Bu bakteri türü, uzayda çok uzun bir süre yaşamını devam ettirebiliyor. İşte bu yeni bakteri türüyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

İnsanlara kıyasla çok daha dayanıklı canlılar olan bazı bakteri türleri, uzayda seyahat edebiliyor. Bilim insanları normal şartlarda bu konular üzerinde çok durmaz. Ancak gezegenler arası seyahat edilmesi ve insanlığın başlangıcının bulunması için bunun araştırılması şart. Tanpopo adlı görevde Japon bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun dışında çok önemli bir görev başlattı. Bu görevle birlikte ortaya çok fazla sır çıktı.

Uzayda sapasağlam kalabilen bir bakteri türü her şeyi değiştirebilir

Deinococcus bakterileri olarak isimlendirilen bu yeni bakteri türü, insanlığın geleceğini şekillendirecek. Aşırı soğuğa, dehidrasyona ve aside dayanıklı olduğu bilinen Deinococcus bakterileri; çok önemli bir hayat belirtisine işaret ediyor. Bildiğiniz üzere bilim insanları yaşamın başlangıcı olarak küçük canlıların seyahatini işaret ediyor.

Normal bir insanın ölebileceği radyasyonun 3 bin katını bile alsa yine de dayanabiliyor. Bu, onu her şeyin önüne koyuyor. İnsanların ilk oluşum sürecinde de benzer hikayenin yaşandığı tahmin ediliyor. Japon bilim insanlarının 2015 ila 2018 yılları arasında gerçekleştirdikleri deneyde bu bakteriler gerçek uzay şartlarına meydan okudu.

Frontiers in Microbiology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Deinococcus bakterileri, koloni kurabilirse yaklaşık olarak 45 yıl yaşayabilir. Bu, kırılması son derece zor bir rekor olacak. Sizce bu yeni keşif başka bir gezegen bulmayı sağlayabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.