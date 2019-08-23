Uzaydaki Yaşam Dünya'ya Sandığımızdan Daha Yakın Olabilir

Dünyamızın bir gün yok olacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bilim insanları bu nedenle sürekli olarak farklı gezegenlerde hayat izleri aramaya çalışıyor. Özellikle de NASA bu konuda en iyi çalışanlar içerisinde yer alıyor. İşte haberimizin detayları.

Chicago üniversite ekibi NASA modelini kullanarak bazı çalışmalar yürüttü. Ekip, okyanus bulunma ihtimali en yüksek olan bölgelerde gezegen aradıklarını ifade etti. Herhangi bir okyanusa sahip gezegen bulunsa bile bu okyanusun yaşama elverişli olup olmadığı henüz net olarak bilinmiyor.

Uzayda yaşam ötegezegenlerde mümkün

Dünyadan daha kalın bir atmosfere ve daha yavaş bir dönüşe sahip olan gezegenlerin yaşam için daha elverişli olduğu ifade ediliyor. İnsanın gelecek yıllarda yıldız sistemlerinde koloniler kurmak istemesi halinde ilk olarak yönelmesi gereken yerlerin buralar olduğu ifade ediliyor.

Bu tür ötegezegenler şu an için mevcut teleskoplarla gözlemlenme imkânına sahip değiller. Ancak ilerleyen yıllarda bu tür gezegenlerin keşfedilmesi pek zor olmayacak. Araştırma ekibinin yetkili isimlerinden Dr. Olson, ötegezegenlerde hayata uygun şartların olup olmadığının araştırılması için son derece kritik bir zaman olduğunu ifade etti. Bu gezegenlere ulaşmak çok uzun sürecek gibi görünüyor.

Her ne kadar tek sorun bu gezegenlerde hayat olduğunun belirlenmesiymiş gibi görünse de aslında daha büyük bir problem var. Bu gezegenlere ulaşana kadar yolculuk esnasında ciddi bir radyasyon tehlikesi bulunuyor. Peki sizce de insanlık tüm bu tehlikeleri atlatarak yıldızlararası bir koloni kurabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.