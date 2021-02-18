Sağlık Bakanı Koca, Vaka Sayısı En Çok Artan İlleri Açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri duyurdu. Bakan Koca ayrıca yeni tip koronavirüs vaka sayısı en çok azalan şehirleri de açıkladı. Yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Listesi

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaşmıştı. 8 – 14 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan haritaya göre koronavirüs vakalarının en fazla olduğu bölge Karadeniz Bölgesi'ydi. Sağlık Bakanı Koca, bugün Twitter üzerinden yeni bir paylaşım yaparak vaka sayısı en fazla artan ve azalan şehirleri duyurdu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

Bilecik

Erzincan

Kilis

Uşak

Çanakkale

Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz. pic.twitter.com/moxqbBdvV5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021

Kademeli Normalleşme Süreci Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitim müjdesini milletimizle paylaştık. Takvim devam edecektir. Kimi şehirlerimizde gayet iyi bir fotoğraf çıktı, bazı şehirlerde ciddi sıkıntılar var" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak tedbirlere uyarak bunun üstesinden geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. 5,5 milyonun üzerinde bir aşılamayı tamamladık. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyulan aşıların tedariklerini gerçekleştiriyoruz. Yerli aşımızı da takip ediyoruz" şeklinde konuşmuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etmişti:

"İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart ayı başı olarak kademeli normalleşme başlıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riski olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleri nedeniyle restoran, kafe vb. işletmelerin yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır. Normalleşme takvimi vaka sayısına göre hızlı ilerleyecektir."