Riot Games Duyurdu: VALORANT'ın Konsol Sürümünde Rekabetçi Modu Açıldı!

VALORANT, FPS türünün artık bir numarası desek yalan olmaz. Milyonlarca oyuncuya sahip oyun, League of Legends'ten sonra Riot Games'in bir diğer önemli başarısı oldu ve Riot Games bu başarıyı PC'lerle sınırlı bırakmayıp nihayet oyunu 4 yılın ardından konsollara da getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda ilk beta testleri gerçekleşen VALORANT konsol sürümü bugün nihayet 1.0 güncellemesini aldı ve Riot Games bu güncelleme ile birlikte rekabetçi modunun artık oynanabilir olduğunu duyurdu.

VALORANT Rekabetçi Modu Artık Oynanabilir

İlk testlerde oyuncular oyunun sınırlı eğlence modlarını ve derecesiz modunu deneyimleyebiliyordu. Artık tüm oyuncular herhangi bir sınırlama olmaksızın yeni nesil konsollar üzerinden VALORANT'a ve rekabetçi moduna erişebilecekler.

Güncelleme ile konsol tarafında bir dizi buglar da düzeltilirken, oyun içi dengelemeler de yapıldı. Güncelleme notlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz Valorant'ı konsolda deneyimlediniz mi? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.