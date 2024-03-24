VALORANT'ın Yeni Ajanı Clove Tanıtıldı! (Video)

Gerek ülkemizde gerek dünya genelinde en popüler FPS oyunlarından birisi olan VALORANT'ın yeni ajanı Clove ile ilgili sızıntılar bir süredir gün yüzüne çıkmıştı. Bugün ise Riot Games ajanın resmî tanıtım videosunu yayınladı.

Tanıtım videosunda Clove'un oynanış görüntüleri yer alıyor ve görünüşe göre bu yeni ajan oyunda dengeleri değiştirecek.

Clove'un özelliklerine gelmeden önce belirtelim Clove, VALORANT'ın ilk non-binary ajanı olacak ve bir kontrol uzmanı olarak diğer ajanların arasına katılacak.

VALORANT Clove Tanıtım Videosu

Tanıtım videosunda özellikleri görülebilen Clove'un en dikkat çeken özelliği ölse bile smoke atabilecek olması gibi görünüyor ve bu oyunun gerçek anlamda dengelerini değiştirebilir.

Bunun dışında Clove büyük ihtimalle bir defalığına mahsus olsa da öldüğünde dirilebilecek gibi görünüyor. Bunun ulti yeteneği olduğu düşünülse de Riot Games henüz resmî olarak özellikleri açıklamış değil.

İrlandalı ajan Clove oyuna VALORANT Bölüm 8 Kısım 2 ile dâhil olacak. Güncellemenin net çıkış tarihi ise şimdilik belirsiz.

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