VALORANT'ın Yeni Silahı Outlaw'ın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Riot Games'in VALORANT'a, oyunu 2020'de piyasaya sürdüğünden bu yana gelecek olan ilk yeni silah olan 'Outlaw'ın, başlangıçta düşünülenden çok daha erken oyuna girebileceği öne sürüldü.

Yakın tarihli bir sızıntıda, silahın maliyet noktasında Marshal ve Operator arasında yer alan bir keskin nişancı tüfeği olduğu ve Shorty'ye benzer yeteneklere sahip olduğu ortaya çıktı.

İddialara Göre Outlaw, 10 Ocak 2024'te Geliyor

Bununla birlikte yeni silah Outlaw'ın 10 Ocak 2024'te başlayacak olan Bölüm 8'de oyuna ekleneceği iddia ediliyor.

Riot Games'in VALORANT'a yeni bir silah eklemesi üç yıldan fazla sürdü ancak esasında bu pek de şaşırtıcı bir durum değil. Temelinde VALORANT silahlarından çok "Ajanlarına" odaklanan bir oyun ve her bir Ajan, oyunun temposunu yönlendiren benzersiz yeteneklere ve güçlere sahip.

Outlaw'dan Neler Bekliyoruz?

Şimdi ise gelen son sızıntıda yeni silah Outlaw'ın fiyatının 2.400 olacağı öne sürülürken bu onu Marshal (950) ile Operator (4.700) arasında bir yere koyuyor.

İddialara göre Outlaw'ın 'yarı zırhlı' düşmanları tek atışta öldürebileceği ve aynı anda iki atış yapabileceği iddia ediliyor.

Şimdilik yeni silaha yönelik elimizdeki tüm detaylar bunlar. Peki siz VALORANT'a eklendiğinde yeni silah Outlaw'ı deneyecek misiniz? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.