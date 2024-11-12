Bari Teşekkür Etseydiniz: ValueAct Meta'ya 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı, Meta'dan Ses Yok

Teknoloji dünyasının büyüklerinden Meta, yapılan bir yatırımla gündeme geldi. Konuya yakın kaynakların belirttiğine göre, aktivist şirket ValueAct'in CEO’su Mason Morfit, Meta’nın yapay zeka yatırımları başta olmak üzere geniş çaplı hedeflerini destekliyor. Tam da bu sebeple büyük bir yatırım yapmaya karar verdi. Morfit'in yönettiği ValueAct, genellikle yapıcı bir yaklaşımıyla biliniyor ve teknoloji sektörüne yaptığı yatırımlarla tanınıyor.

Meta'nın Hisseleri Bu Sene Uçuşa Geçti

Bu yıl Meta hisseleri, S&P 500 ve sektördeki diğer şirketlere kıyasla hızlı bir yükseliş gösterdi. Şirket, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformların sahibi olmasının da büyük getirisiyle piyasada 1,5 trilyon dolarlık değere sahip. Bu kadar dikkat çeken bir şirket elbette başka yatırımcıların da gözünden kaçmıyor. 2022 yılında başka bir aktivist yatırımcı olan Altimeter Capital da Meta'ya yatırım yapma kararı almıştı.

Meta Kanadından Ses Çıkmadı

Salesforce, Disney ve Microsoft gibi büyük şirketlerde de yatırımları bulunan ValueAct, teknoloji sektöründe değişimi destekleyen bir fon olarak öne çıktığını bir kez daha kanıtladı. Morfit, küçük ölçekli şirketlerde de değişim yaratmaya çalışıyor ve yatırımları hep destekleyici yönde.

Meta ise bu yeni gelişmeler hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak ValueAct’ın desteği, şirketin uzun vadeli yapay zeka stratejilerine ve büyüme hedeflerine güven duyduğunu açıkça gösteriyor.

Sizce Meta bu yatırıma karşılık bir cevap verecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.