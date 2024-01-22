Valve'dan Rekor Kazanç: Counter-Strike 2 Kasalarından Elde Ettiği Gelir Açıklandı!

CS2 Case Tracker tarafından bildirildiği üzere, 2023 yılında Counter-Strike 2'de 400 milyondan fazla oyun içi kutu açıldı.

Bu istatistikler, oyuncular tarafından bu dijital kasaların kilidini açmak için anahtarlara harcanan yaklaşık 980 milyon dolarlık muazzam bir harcamanın altını çiziyor.

Counter-Strike 2 Büyük Gelir Ekonomisine Yol Açtı

Oyunun geliştiricisi Valve, sadece anahtar satışlarından 359,6 milyon dolar gibi olağanüstü bir gelir elde ederek CS tarihindeki en büyük gelir akışına ulaşmayı başardı. CS2 Case Tracker'dan elde edilen veriler, oyuncuların nadir kostümlere olan ilgisi nedeniyle şirketin gelişen ekonomisine değiniyor.

Counter-Strike 2'nin tanıtılması piyasayı alevlendirdi ve kutu açılışları Nisan ayında zirveye ulaştı. Valve'ın oyun memnuniyeti ile ekonomik kazancını ustalıkla iç içe geçirmesi, dijital anlamdaki başarısına ekstra bir katkı sağladı.

CS:GO hâlihazırda büyük başarılara imza atarken Counter-Strike 2'nin gelişi yalnızca yenilenmiş bir oyundan ziyade dijital satış gibi çevre etkenlerinde de Valve'ın ne derece etkili ve başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

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