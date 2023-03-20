Valve, CS2 İsmini Tescil Ettirdi: Yeni Counter Strike Oyunu Gelebilir!

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni Counter Strike oyunu iddiaları hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Oyun sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Valve, CS2 ismini tescil ettirdi. Yaşanan gelişmeye dair ayrıntılar haberimizde.

Counter Strike serisinin dördüncü oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) 2012 yılının ağustos ayında piyasaya sürülmüştü. Bu süre zarfında yeni bir CS oyununun çıkacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı ancak kısa süre önce önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda Nvidia güncellemelerinin içinde "csgo2" isimli bir dosyanın yer aldığı ortaya çıkmıştı. Bu, yeni bir Counter Strike oyununun geliştirilme aşamasında olduğuna yönelik söylentileri de beraberinde getirmişti.

CS2 Tescili, Yeni Counter Strike Oyunu İhtimalini Artırdı

Valve şirketinin mart ayı içerisinde "cs2" ve "Counter-Strike" isimlerini tescil ettirdiği ortaya çıktı. Raporun detaylarında isim tecillerinden bir tanesinin çevrim içi oyun için alındığı bilgisi yer alıyor. Yaşanan bu gelişme elbette kesin olarak yeni bir oyun geleceğini göstermiyor.

CS: GO oyununa Source 2 desteğinin gelme ihtimali de bulunuyor. Şu anda konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı hangi söylentinin gerçek olduğu bilinmiyor.

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