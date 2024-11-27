Valve'ın Yeni "Roy" Kontrolcü Modelleri SteamVR Dosyalarında Bulundu

Valve'ın merakla beklenen Deckard başlığına ait "Roy" kontrol cihazlarının modelleri, SteamVR sürücü dosyalarında keşfedildi.

İlk olarak XR tutkunu Brad Lynch'in Discord topluluğu tarafından bu ay başlarında kod referansları keşfedilen Roy kontrol cihazlarının, düğmeler ve bir D-pad içerdiği görülmüştü. Şimdi ise bu gruptaki veri madencileri, 3D modelleri de ortaya çıkardı. Bu modeller, cihazların thumbstick, düğmeler, indeks tetikleyiciler, kavrama tetikleyiciler ve sistem düğmelerine ek olarak, bumpers ve D-pad ile donatıldığını gösteriyor.

Progression of Valve Deckard's Roy controllers from prototype to mass production tooling (EV1 at least) pic.twitter.com/66VLcu5GuG — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) November 26, 2024

Deckard Nasıl Bir Başlık Olacak?

Roy kontrol cihazlarının tasarımı ve Valve'ın 2022'deki iş ilanları, Deckard’ın dahili kameralarla bilgisayar görüşü izleme teknolojisi kullanacağını ve böylece maliyeti düşürüp harici baz istasyonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıracağını gösteriyor.

D-pad ve bumperların eklenmesi ise, cihazın yalnızca VR deneyimleri için değil, düz ekranlı Steam oyunlarını sanal bir ekranda oynama konusunda da güçlü bir odaklanmaya sahip olabilir.

Valve’ın geçen yıl yaptığı açıklamalar, Deckard’ın Steam içeriklerini kablosuz olarak PC’den aktarmaya odaklanacağını ima etmişti.

Valve Roy Controller Fiyatı

Fiyat kısmına baktığımızda ve hedef kitlesi hakkında belirsizlik sürüyor. Valve Index gibi, VR meraklılarına yönelik üst düzey bir cihaz olarak mı piyasaya sürülecek yoksa Meta Quest'e rakip, daha agresif fiyatlı bir ürün mü olacak; şu an merak edilenlerden yalnızca birkaçı.