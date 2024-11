Valve'ın Yeni "Roy" Kontrolcü Modelleri SteamVR Dosyalarında Bulundu

Valve'ın merakla beklenen Deckard başlığına ait "Roy" kontrol cihazlarının modelleri, SteamVR sürücü dosyalarında keşfedildi.

İlk olarak XR tutkunu Brad Lynch'in Discord topluluğu tarafından bu ay başlarında kod referansları keşfedilen Roy kontrol cihazlarının, düğmeler ve bir D-pad içerdiği görülmüştü. Şimdi ise bu gruptaki veri madencileri, 3D modelleri de ortaya çıkardı. Bu modeller, cihazların thumbstick, düğmeler, indeks tetikleyiciler, kavrama tetikleyiciler ve sistem düğmelerine ek olarak, bumpers ve D-pad ile donatıldığını gösteriyor.

