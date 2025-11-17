Valve Mühendisi Steam Machine Hakkında Epey İddialı Konuştu

Yıllardan sonra Valve, tekrardan bir donanım ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa karşımızda Steam Deck 2 değil, Steam Machine var. 2026 yılında satışa sunulması planlanan cihaz, görünüşe göre epey iddialı hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya bakılırsa, bilgisayarların büyük bir bölümünü sağda sıfır bırakacak.

Valve Mühendisine Göre Steam Machine, Oyuncuların İhtiyacını Fazlasıyla Görecek

Hatırlatma yapmak gerekirse Steam Machine, SteamOS ile çalışacak olup, 8 GB ekran kartı ve 16 GB sistem belleği ile gelecek Ayrıca FSR 3 teknolojisinin de desteği ile azami 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılık ile keyifli bir oyun deneyimi bizi bekliyor olacak. Bununla birlikte, yakın bir zaman önce Valve yazılım mühendisi Yazan Aldehayyat tarafından ortaya atılan bir iddiaya bakılırsa da piyasadaki bilgisayarların % 70 kadarını geride geride bırakan bir donanım performansı ile karşılaşacağız.

Aldehayyat, cihazın hazırlığı sırasında Steam kullanıcı anketlerinden toplanan verilerin göz önünde bulundurulmuş olduğunu belirtiyor. Yani en sık tercih edilen ekran kartı ve ekran kartı belleği, işlemci ve sistem belleği gibi bileşenleri hedef almışlar. Her ne kadar giriş seviyesi tanımlaması yapılsa da oyuncuların beklentilerini karşılayacak bir deneyimin sunulacağı fikri savunuluyor.

Her şeye rağmen kimi analistler bu iddianın çok da gerçekçi olmadığı görünüşündeler. Bundaki en büyük dayanak noktası ise, tahmin edebileceğiniz üzere ekran kartı belleğinin 8 GB olması. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile gerek görselliğin gelişmesi ve gerekse de çözünürlüğün artırılması durumunda dar boğazların kaçınılmaz olacağı düşünülüyor.

Cihazda kullanılan ekran kartı için RTX 4060 veya RX 7600 dengi olduğu belirtiliyor. Bu ayın başlarındaki Steam donanım anketi sonuçlarına göre en çok tercih edilen ekran kartı RTX 3060, ama daha düşük model ekran kartları ile yoluna devam edenleri de görebilmek mümkün oluyor. Hal böyle olunca Steam Machine, en azından şu an için avantajlı bir konumda bulunuyor.

Son olarak, AMD Zen 4 mimarili ve altı çekirdekli işlemci ile güç tüketimi ile performans arasında bir denge kurulmuş iken FSR 3 desteği de Steam Machine için büyük bir avantaj olacak. Tüm Steam oyunlarını cihaz üzerinde oynayabilmek mümkün olacak, ama bellek ihtiyacı yüksek olan oyunlar için donanıma bağlı kısıtlamalar ile karşılaşabiliriz.