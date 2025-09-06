Valve’ın Yeni VR Gözlüğü İçin Beklenmedik Gelişme! İşte Şaşırtan Fiyatı

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam’in sahibi Valve’ın yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiği uzun süredir biliniyor. 2019’da piyasaya çıkan Valve Index’in halefi olması beklenen bu cihazla ilgili bugüne kadar birçok iddia gündeme geldi.

Bu iddialardan biri de cihazın “Deckard” kod adıyla geliştirildiğini ortaya koymuştu. Ancak son gelen söylentilere göre ürünün piyasaya çıkış adı farklı olacak. Yani oyuncular cihazı “Deckard” yerine bambaşka bir isimle tanıyacak. Valve’ın yeni VR gözlüğünün adı ortaya çıktı.

Valve'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü "Steam Frame" Adını Taşıyacak

Valve’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şirketin “Steam Frame” için marka tescili aldığı ortaya çıktı. Tescilin kapsadığı kategoriler arasında “bilgisayar donanımı, bilgisayar ağ donanımı, bilgisayar çevre birimleri ile ses, video, veri, metin ve multimedya içeriğinin çoğaltılması, işlenmesi ve akışı için donanım ve yazılım” yer alıyor. Bu kapsam, markanın doğrudan yeni sanal gerçeklik cihazıyla ilişkilendrilebileceğini ve ürünün piyasaya bu isimle çıkabileceğini düşündürüyor.

Mevcut bilgilere göre cihaz, kablosuz ve tamamen bağımsız çalışabilecek yapıda olacak. Steam platformuyla tam uyumluluk sunmasının yanı sıra Steam Deck ile de entegre şekilde kullanılabilecek. Öte yandan marka tescilinin dışında Valve’ın sanal gerçeklik gözlükleri için geliştirdiği SteamVR yazılımına gelen son güncellemede de dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Güncellemede “Frame” ifadelerinin yer aldığı bazı kod satırları fark edildi. Bu da yeni sanal gerçeklik gözlüğünün “Steam Frame” adıyla piyasaya sürüleceği yönündeki beklentileri daha da güçlendiriyor.

Beklenen Steam Frame Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Önceki söylentilere göre Steam Frame, 2025 bitmeden piyasaya sürülecek ve en güçlü ihtimal kasım ayı olarak gösteriliyor. Cihazın fiyatının ise 1200 dolar olacağı konuşuluyor. Bu rakam döviz kuruyla hesaplandığında yaklaşık 50 bin TL’ye denk geliyor.

Türkiye’de sanal gerçeklik gözlüklerine yüzde 50 ila 80 arası ek vergi uygulandığını düşündüğümüzde cihazın burada satışa çıkması halinde fiyatı rahatlıkla 2000 dolar seviyesine (yaklaşık 70-80 bin TL) ulaşabilir.

Ancak fiyat tartışmasından önce en kritik soru cihazın ülkemizde resmi olarak satılıp satılmayacağı. Zira Valve, 2019’da çıkardığı Valve Index modelini Türkiye’de hiçbir zaman resmi olarak satışa sunmamıştı. Aynı durumun Steam Frame için de geçerli olması oldukça olası görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.