Hayatta kalma oyunu isteyen kullanıcılar için ideal olan oyun Vampire Survivors APK

Abdullah Yılmaz - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalar birçok oyuncu tarafından sevilmektedir. Vampire Survivors APK de bu oyunlardan biridir. Canavar, zebani ve düşman ordularının bulunduğu zorlu mücadeleye hazır mısın?

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Geceleri ortaya binlerce canavar yaratık çıkabilir. Bunların arasından sıyrılmanız gerekmekte. Hayatta kalman için sana bir ipucu verelim. Eğer gerçekten canavarların arasında hayatta kalmak istiyorsanız onları kes ve aralarından sıyrıl.

Vampire Survivors APK indirdiğinde hayatta kalmak istiyorsan başarman gereken tek şey düşman ordularına karşı savaşman ve hayatta kalman. Geceleri bu savaş hiç de kolay olmayacağını belirtelim.

Oyunu oynarken sana yardımcı olacak şeylerden biri de değerli taşları toplaman. Canavarlar güçlü olabilir ama senin zırhın var ve onu güçlendirebilirsin.

Birçok karakter bulunan oyunda istediğini seçip zebanilere karşı savaşmak istiyorsan. Vampire Survivors APK indirebilirsin.