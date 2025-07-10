Artık Kullanmadığınız 24 Farklı Microsoft Uygulamasını Bilgisayarınızdan Kolayca Kaldırabileceksiniz!

Microsoft, Windows 11'in bir sonraki büyük güncellemesi olan 25H2 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aktarılan son bilgilere göre bu güncelleme ile birlikte, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özellik nihayet hayata geçirilecek. Kullanıcılar yeni güncelleme ile beraber kullanmadığı Microsoft uygulamalarını bilgisayarlardan kaldırabilecek. İşte detaylar!

25H2 Güncellemesi ile Birlikte Varsayılan Microsoft Uygulamaları Bilgisayardan Kaldırılabilecek

Biilmeyenler için şimdiye kadar, Windows işletim sistemi ile birlikte otomatik olarak yüklenen varsayılan Microsoft uygulamalarını normal yoldan kaldırmak mümkün değildi. Kullanıcılar istemediği uygulamaları kaldırmak amacıyla üçüncü taraf uygulamalara veya PowerShell komutlarına başvurmak zorundaydı. Ancak bu durum yeni Windows 11 25H2 güncellemesi ile birlikte değişecek.

Son dönemde Windows 10 kullanıcılarının Windows 11 işletim sistemine geçiş yapmasını hızlandırmak isteyen Microsoft, yeni güncelleme ile beraber özellikle bilgisayarının performansının düşeceği nedeniyle endişelenen kullanıcıları bir nebze rahatlamak için daha öncesinde kaldırmaya izin vermediği bazı varsayılan Microsoft uygulamalarının bilgisayarlardan kaldırılmasına imkan tanıyacak.

Şirket, bu sayede Windows 11'e geçiş yapan kişilerin veya halihazırda bu işletim sistemini kullanan kullanıcıların gereksiz uygulamalardan kurtularak daha hızlı ve yüksek performans sunan bir deneyim yaşamasını amaçlıyor.

Microsoft Uygulamaları Bilgisayardan Nasıl Kaldırılacak?

Ortaya atılan iddialara göre Microsoft, uzun süredir beklenen bir adımı atarak, isteyen kullanıcıların toplamda 24 varsayılan uygulamayı sistemlerinden kaldırabilmesine olanak tanıyacak. İşte kaldırılabilecek o uygulamaların listesi:

Geri Bildirim Merkezi

Microsoft 365 Copilot

Microsoft Clipchamp

Microsoft Haberler

Microsoft Fotoğraflar

Microsoft Solitaire Koleksiyonu

Microsoft Yapışkan Notlar

Microsoft Teams

Microsoft To Do

MSN Hava Durumu

Windows için Outlook

Paint

Hızlı Yardım

Ekran Alıntısı Aracı

Windows Hesap Makinesi

Windows Kamera

Windows Media Player

Windows Not Defteri

Windows Ses Kaydedici

Windows Terminal

Xbox Oyun Uygulaması

Xbox Oyun Yer Paylaşımı

Xbox Kimlik Sağlayıcısı

Xbox Konuşmadan Metne Yer Paylaşımı

Xbox TCUI

Gelen bilgilere göre, şu anda varsayılan uygulamaları silme seçeneği, 25H2 güncellemesini önceden test edebilen geliştirici kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Ayrıca, yeni sistemde uygulamalar kaldırılmış olsa bile Başlat menüsünde kısayolların kalmaya devam ettiği de belirtiliyor.

Bu işlevin Windows 11 Home kullanıcıları için de erişilebilir olup olmayacağı veya Pro sürümüyle sınırlı kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak pek çok analist, Microsoft'un sistemlerini sadeleştirmek isteyen tüm kullanıcılara bu özelliği sunmak istediğini ifade ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce istenmeyen Microsoft uygulamalarının kolayca kaldırılabilecek olması, kullanıcıları Windows 11'e geçiş yapmak istemisini sağlayabilir mi? Yorumlarda buluşalım...