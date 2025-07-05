Windows 10'dan Windows 11'e Zorunlu Göç Başladı!

Windows 11, yaklaşık dört yıllık bir bekleyişin ardından nihayet Windows 10'u geçti. StatCounter tarafından yayınlanan verilere göre 2021'de tanıtılan Windows 11, artık Microsoft'un ve dünyanın en popüler işletim sistemi konumunda. Peki kullanıcılar neden Windows 10'u terk ediyor. İşte nedeni!

Windows 11 Sonunda Windows 10'u Geçti

Windows 11'in 2021'de piyasaya sürülmesinin ardından tam dört yıl geçti. Her ne kadar yeni işletim sistemi pek çok açıdan oldukça iyi olsa ve kullanıcılarından pozitif geri bildirimler alsa da Microsoft, insanları Windows 11'e geçmeye ikna etmekte zorlandı. Bunun en büyük nedeni pek çok kullanıcının Windows 10'dan fazlasıyla memnun olması oldu.

Bu nedenle Windows 10, uzun süre boyunca dünyanın en popüler işletim sistemi olarak liderliğini korudu. Ancak bu durum, Microsoft'un agresif politikaları nedeniyle yakın zamanda değişti. Bir süre önce Windows 10'a desteğini sonlandıracağını açıklayan Microsoft, sonunda insanları "ikna etmeyi" başardı.

StatCounter'ın paylaştığı grafikler de bunu doğrular nitelikte. Grafiğe bakıldığında Windows 10'un uzun süre istikralı bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu ve hatta dönem dönem kullanıcı sayısını artırdığı görülüyor. Ancak son birkaç ayda ise Windows 10'un kullanıcı sayısı hızla azalırken Windows 11 kullanıcı sayısı artıyor.

Görünüşe göre kullanıcılar, Windows 10'un Ekim 2025'te fişinin çekilmesini beklemeden en güncel sürüme geçiş yapıyor. Elbette ki bu gönüllü bir geçişten çok güvenlik endişeleri kaynaklı zorunlu bir göç olsa da Windows 11 kullanıcı sayısının arttığı gerçeğini değiştirmiyor.

Belirtmekte fayda var ki eğer siz de Windows 10 kullanıyorsanız ve güvenliğinizi riske atmak istemiyorsanız ekim ayından önce Windows 11'e geçmelisiniz. Elbette ki Microsoft ekstra para ödeyen kullanıcılar için Windows 10 desteği sağlamaya devam edecek. Ancak bu çözüm daha çok şirketler ve devletler gibi kurumsal "müşteriler" için.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçiş yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız "Windows 11 nasıl yüklenir?" rehberimize göz atabilirsiniz.