Bilmeniz Gereken 3 Microsoft Uygulaması

Microsoft'tan çıkan uygulamaların genellikle kullanıcıların dikkatini çekmediği doğrudur, fakat sizler için bir araya getirdiğimiz bu üç uygulamayı bilmenizde fayda var. Bu yazının sonunda, işinize mutlaka yarayacak 3 Microsoft uygulamasını öğreneceksiniz.

Artık bir fotoğrafa bakar bakmaz fotoğraftakinin yaşını tahmin edebilecek bir robot var. How Old, bir insanın ortalama kaç yaşında göründüğünü söylüyor.

How Old, fotoğraftaki kişinin kaç yaşında olduğunu öğrenmek için kullanılan büyük bir Microsoft uygulamasıdır. Uygulama, insanın yaşını belli eden yüzdeki farklı noktaları bir araya getirerek yaş tahmininde bulunuyor.

Microsoft, robotun bu hesaplamaları yaparken adeta bir insanmış gibi düşündüğünü ve tahminlerini insani düşüncelerine dayanarak yaptığını ileri sürüyor. Her ne kadar tahminler gerçek yaşınızı doğru bir şekilde söylemiyor olsa da kaç yaşında olduğunuza dair yakın bir tahminde bulunabiliyor.

What Dog, fotoğraflardaki köpeğin cinsini öğrenmek için harika bir uygulamadır. Köpeğinizin fotoğrafını gönderdikten sonra köpeğinizin cinsinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz.

Uygulamanın eğlenceli kullanım yöntemlerinden biri de kendinizin ya da arkadaşlarınızın fotoğrafını yüklemek ve ardından fotoğraftaki insanın ne cins köpeğe benzediğini görmektir!

Kaç yaşında göründüğünüzün tahminini ve köpeğinizin cinsini öğrendikten sonra, Microsoft’un üç yüz eşleştirme aracının sonuncusuna geldiniz. Celebs Like Me ile hangi ünlüye benzediğinizi öğreneceksiniz.

Uzun zamandır hangi ünlüye benzediğinizi öğrenmek istiyorsanız, bunu öğrenmenin şu an tam zamanıdır. Yüzünüzün net göründüğü bir fotoğrafı gönderdikten sonra hangi ünlüye benzediğinizi öğrenebilirsiniz.