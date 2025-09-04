Venezuela Devlet Başkanı, Bu Telefonu Öve Öve Bitiremedi!

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Çin lideri Xi Jinping’in kendisine hediye ettiği akıllı telefonu herkesle paylaştı. Maduro, övgüyle söz ettiği cihazın adeta “hacklenemez” olduğunu dile getirerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. İşte detaylar…

Maduro: "Amerikalılar Bunu Hackleyemez"

Maduro’nun elinde gösterdiği cihazın Huawei’nin 2024 yılında piyasaya sürdüğü katlanabilir modeli Mate X6’ya benzediği görüldü. Devlet başkanı telefonu “dünyanın en iyisi” olarak ifade ederken, Amerikan istihbaratının ne casus uçakları ne de uydularıyla bu telefonu hackleyemeyeceğini savundu.

Güvenlik uzmanları ise Maduro’nun söylemlerine pek katılmıyor. ABD merkezli bir siber güvenlik araştırmacısının değerlendirmesine göre iOS ve Android’e kıyasla çok daha genç bir işletim sistemi olan HarmonyOS’ta hata ve açıkların bulunma ihtimali yüksek. Nitekim yalnızca geçtiğimiz ay 60 güvenlik açığı kapatıldı ve bunların 13’ü “kritik önem” taşıyordu.

Huawei cihazların yıllardır siber saldırıların hedefi olduğu da biliniyor. 2014'te sızdırılan belgeler, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Huawei sunucularına sızarak arka kapılar yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Bilmeyenler için arka kapı, bir yazılım ya da donanımda gizlenmiş yetkisiz erişim yolu demek. Normal kullanıcıların görmediği bu gizli kapı sayesinde bir saldırgan, cihazın ya da sistemin içine sızabilir, verileri çalabilir veya uzaktan kontrol edebilir. NSA uzmanlarının Huawei'nin genel merkezine kadar erişim sağladığı ortaya çıkmıştı.

