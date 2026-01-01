Kolay Taşınabilir Fırın Tanıtıldı! 1 Dakikada Pizza Pişirebiliyor

Küçük ve kolay taşınabilir bir fırın arayanlara büyük katkı sağlayacak yeni fırın Vennoe T01 tanıtıldı. Açık havada yemek pişirmeyi ve ailesi ya da arkadaşları ile keyifli vakit geçirmeyi sevenlerin yeni favorisi hâline gelecek olan bu fırın, özellikle pizza pişirmek gibi amaçlarla kullanıma uygun olacak şekilde tasarlandı.

Vennoe T01 Özellikleri

Klasik fırınlara kıyasla yüzde 15 daha hafif ve yüzde 35 daha küçük olan Vennoe T01, 10,1 kilogram ağırlığa sahip. 500 x 360 x 218 mm boyutlarındaki fırın, kamp da dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlarda son derece kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Düz bir zemine yerleştirildikten sonra birkaç dakika içinde kullanıma hazır hâle geliyor.

Bu ürünün yanında gelen çeşitli araçları kullanarak tepsiyi çevirmek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanabiliyorsunuz. Özel kayışı sayesinde tıpkı bir çanta gibi tek elle taşınabiliyor. İki ya da üç kişi için yetecek bir pizzayı (yaklaşık 30 cm) pişirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğu belirtilen fırın, yüksek ısı sayesinde normal fırınlarda yapılan birçok yemeği pişirebiliyor.

Kömür, odun parçası ve pelet ile kullanılabilen fırın yaklaşık 15-20 dakikada çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Bu seviyeye ulaştığında pizzayı yalnızca bir dakikada pişirebiliyor. Dileyen kişiler için gazla çalışma seçeneği de mevcut fakat bunun için ayrıyeten satın alma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Bu arada ateşin sadece arka tarafında yandığını belirtmekte fayda var. Bu, yemeğin ön ve arka kısmının istediğiniz gibi pişmemesine neden olabiliyor. Dolayısıyla yemeğin her tarafının eşit pişmesi için yemeği sık sık kontrol etmeniz ve döndürmeniz gerekiyor. Fırının ön tarafında bir derece göstergesi yer alıyor. Böylece kapağı sürekli açıp içini soğutmadan yemeğin ne durumda olduğunu kontrol edebiliyorsunuz.

Vennoe T01 Fiyatı

Vennoe T01 şu anda Kickstarter üzerinden yaklaşık 255 dolara (10 bin 953 TL) satılıyor ancak bu fiyata ürünün sadece temel parçaları dahil. Pizzayı fırına vermek için gerekli malzemeleri kullanmak için ödemeniz gereken tutar daha fazla. Peki, siz siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen fırın hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.