1.287 Beygirlik Araba Geliyor! 1.006 KM Menzil Sunacak

BYD Yangwang U7 ilk olarak Mart 2025'te 135.5 kWh batarya ve 720 km menzil (CLTC verilerine göre) ile tanıtılmıştı. Bu modelin MIIT (Çin Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtlarına giren yeni versiyonu, batarya kapasitesinin oldukça artacağını ve arabanın sunduğu menzilin de oldukça uzun bir yol katetmeyi mümkün hâle getireceğini gösterdi.

Yeni BYD Yangwang U7 Özellikleri

Yeni elektrikli BYD Yangwang U7, 150,01 kWh ve 135,5 kWh kapasitelerine sahip iki farklı batarya seçeneği sunacak. Büyük batarya ile arabanın sunduğu menzil bin 6 kilometreye kadar çıkacak. Küçük bataryalı seçeneklerinin 800-860 kilometre menzil sunduğu göz önünde bulundurulduğunda büyük bataryanın farkı açıkça görülebilecek.

Tahmin edilebileceği üzere aracın ağırlığı, bataryaya göre değişecek. 150 kWh kapasiteli batarya tek başına 926 kilogram ağırlığındayken 135,5 kWh versiyonu 903 kilogram ağırlığa sahip. Aracın motor gücü de oldukça artıyor. Yeni modelin toplam 1.287 beygir güç üretmesi bekleniyor.

Fikir vermesi açısndan mevcut model, 0'dan 100 km/s hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor. Bununla birlikte otomobil 270 km/s hıza ulaşabiliyor. Tasarım açısından herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Mevcut modelle yani şu an satışta olan model ile aynı görünüme sahip olmaya devam edecek. Ayrıca araçta 4 ya da 5 koltuklu seçenekler sunulmaya devam edilecek.

Hatırlatmak gerekirse BYD Yangwang U7, ilk olarak Mart 2025'te piyasaya sürüldüğünde 628 bin yuandan (3 milyon 867 bin 198 TL) başlayan fiyatla sunulmuştu. Hem dört koltuk hem beş koltuk seçeneklerinin yanı sıra BEV ve PHEV sürümlerini de sunuyor.