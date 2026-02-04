65 Saat Pil Ömrü Sunan Akıllı Saatin Özel Sürümü Yolda! Tarih Verildi

Suunto, kuruluşunun 90. yıl dönümünü kutlamak için Vertical 2 modelinin özel ve sınırlı sayıda üretilen yeni bir versiyonunu duyurdu. İlk olarak Eylül 2025'te çıkan orijinal modelin bu yeni sürümü, markanın ne kadar uzun bir geçmişi olduğunu gözler önüne serecek detaylarla üretiliyor.

Vertical 2'nin Titanium Versiyonu Nasıl Olacak?

Vertical 2'nin "Titanum" sürümü, standart modellerin aksine hafif ve dayanıklı titanyum kasa ile birlikte gelecek. Saatin ortasında ve düğmelerinde yer alan turuncu ayrıntılar, akıllı saatin klasik tarafını korumaya devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte Vector modeline dayanan özel bir kadran da içeriyor.

Cihazın teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtmek gerekiyor. Akıllı saat yine 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran teknolojisi ile beraber gelecek olan saat, spor yapanlar için son derece kullanışlı olan performans modunda 65 saate kadar pil ömrü sunacak.

Kalp atış hızı takibinin etkin, bilek kaldırıldığında ekranın açıldığı normal modda süre 20 saate kadar düşecek ancak bu özellikler devre dışı kaldığında cihazı 30 güne kadar kullanmak mümkün olacak. Akıllı saatte 115'ten fazla spor modu yer alacak. Ayrıca cihazda bir el feneri ve çevrim dışı harita desteği bulunacak.

Vertical 2'nin Titanium Sürümü Ne Kadar Olacak?

Vertical 2'nin Titanium versiyonu, 799 euro (41 bin 76 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Akıllı saat, 10 Mart 2026 tarihinde satışa sunulacak ancak bunun özel bir model olması dolayısıyla üretim sayısı yalnızca 1.936 adet ile sınırlı tutulacak. Bu sayının aynı zamanda markanın kuruluş yılına yapılan bir gönderme olduğunu belirttelim.