Vespa’nın Elektrikli Modeli Avrupa’da Satışa Çıkıyor

İtalya merkezli Piaggio şirketinin ikonik scooter modeli Vespa, elektrikli versiyonu ile geliyor. Vespa Elettrica adı verilen model, bu ekim ayında Avrupa’da satışa çıkacak.

1884 yılında Rinaldo Piaggio tarafından Cenova’da kurulan şirket, Vespa modelleri ile İtalya’yı aşıp küresel çapta bir üne kavuşmuştu.

Yıllar geçmesine rağmen bugün hala en çok tercih edilen scooter’lar arasında yer alan Vespa modelleri, sadece Avrupa’da değil, ABD ve Asya’da da müthiş bir ilgi görüyor.

Bir süredir ikonik modelin elektrikli versiyonu üzerinde çalışan Piaggio, beklenen haberi nihayet verdi. Şirket, Vespa Elettrica adını verdiği yeni scooter modelini önümüzdeki ekim ayında Avrupa’da online satışa açacak. ABD ve Asya'dakiler ise 2019'un başından itibaren Vespa’nın elektrikli versiyonunu satın alabilecekler.

Vespa Elettrica’nın fiyatı konusunda henüz bir açıklama yok, ancak scooter’ın Vespa’nın yüksek kalitedeki mavcut modellerine yakın bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Elettrica, standart 50cc'lik bir scooter’dan çok daha güçlü bir performansa sahip. Tam şarjla 100 kilometre gidebileceğiniz model, ayrıca pil ömrünü korumak için bir Eco sürüş moduna ev sahipliği yapıyor. Vespa Elettrica’nın bataryasını şarj etmek ise yaklaşık dört saat sürüyor.

Bir elektrikli araçtan beklenildiği üzere sessiz ve çevre dostu bir yapıda olan Elettrica, yakındaki yaya ve araçların tespiti dahil olmak üzere bazı yapay zeka (AI) özelliklerine sahip. Ayrıca scooter, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda sürücüye alternatif yollar da öneriyor.

Öte yandan Piaggio, tam şarjla maksimum 200 kilometre menzile sahip Elettrica X adında melez bir model daha çıkarmayı planlanıyor. X, Standart Elettrica'ya kıyasla gazla çalışan bir jeneratöre sahip olacak. Bu sayede batarya belli bir seviyenin altına düştüğünde jeneratör devreye girecek. Söz konusu modelin fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar ise henüz belli olmadı.