Vestel, Almanya'ya Elektrikli Araç İstasyonu İhraç Edecek

Almanya'nın elektrikli araç istasyonlarında Vestel kullanılacak. Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden olan E.ON, Vestel'den EVC satın alacak.

Türkiye’de ürettiği teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran Vestel, Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlayacak kritik bir iş birliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Vestel ve E.ON'dan gelen son anlaşma protokolü, iki teknoloji üreticisinin Almanya'da elektrikli araç şarj cihazı üretileceğini ele alıyor.

Almanya’nın dev enerji şirketlerinden biri olan E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretmek için iş birliği sağlayan Vestel, elektrikli araç şarj cihazı portföyünü Alman deviyle paylaşacak. Vestel ve E.ON arasındaki anlaşma, elektrikli araç şarj cihazlarından şarj istasyonlarına kadar çeşitli teknolojik ürünlerin ihracını mümkün hale getirecek.

Vestel, Almanya'nın elektrikli araç istasyonlarında boy gösterecek

Vestel CEO’su Turan Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında Türkiye ve Almanya'daki iş birliklerine bir yenisi eklendiği ifade edildi. Şirket yöneticisi Erdoğan verdiği demeçte, "Son olarak Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden E.ON ile anlaşmaya vardık. Almanya’daki şarj istasyonlarında Vestel teknolojisi kullanılacak" dedi.

“Dünya kaynaklarının etkili ve dengeli kullanımı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yolu hem bireysel hem de kurumlar olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanmaktan geçiyor. Yenilenebilir enerjiden yararlanan elektrikli araçların kullanımının artması önemli, ancak şarj noktalarının ulaşılabilirliği ve yaygınlaşması da en az bu konu kadar önem taşıyor. Vestel olarak bu alanı yatırım planlarımıza çok önceden almıştık. Bu vizyon sonucunda yurtdışında birçok iş birliği ve anlaşma gerçekleştiriyoruz. Son olarak Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden E.ON ile anlaşmaya vardık. Almanya’daki şarj istasyonlarında Vestel teknolojisi kullanılacak.”

Elektrikli araç pazar payının günden güne büyüdüğü Almanya'da yapılan son analizler, hem evlerde hem de yol üzerinde yaklaşık 28 bin E.ON elektrikli araç şarj noktası bulunduğunu söylüyor. E.ON tarafından tasarlanan bu şarj istasyonlarında Vestel'in ürettiği elektrikli şarj makineleri kullanılacak.

Bilmeyenler için E.ON; fotovoltaik panel, enerji depolama, elektromobilite, akıllı sayaçlar, enerji kontrolleri ve verimlilik üzerine yenilikçi projeleriyle ön plana çıkıyor. Toplamda 6 bin çalışanı bulunan E.ON, Almanya genelinde birçok konumda kritik çözümlere sahip. Yaklaşık 14 milyon konut, iş yeri ve sanayi bölgesine hizmet sağlayan E.ON, bu ortaklık sonrasında Türkiye merkezli daha fazla şirketle iş birliğine gitmeye sıcak bakıyor.